Movimentação de contêineres cresce no Porto de Santos em outubro

247 - A movimentação de contêineres no Porto de Santos apresentou forte desempenho em outubro, impulsionada pelo aumento das cargas agrícolas e industriais. O avanço ocorreu mesmo em um cenário de oscilação das exportações brasileiras.

De acordo com dados divulgados pela Broadcast nesta segunda-feira (17), com base em nota da Gerência de Inteligência e Estatística da Autoridade Portuária de Santos (APS), o volume de contêineres movimentados cresceu 11,6% em relação a outubro de 2024, alcançando 550,8 mil TEU.

O total de cargas operadas no complexo santista também aumentou. Foram 16,7 milhões de toneladas no mês, resultado 8% superior ao do mesmo período do ano anterior. Segundo a APS, o desempenho positivo foi sustentado por granéis sólidos, carga geral conteinerizada e carga geral solta. “Granéis sólidos (10,3%), carga geral conteinerizada (15,4%) e carga geral solta (5,5%) impulsionaram a alta, com destaque para os embarques de soja (94,9%), carnes (5,6%), açúcar (3,5%) e celulose (2,6%)”, afirmou a autoridade portuária.

No acumulado do ano até terça-feira (28) de outubro, o Porto de Santos registrou crescimento de 8,2% na movimentação de contêineres, somando 4,9 milhões de TEU. Já a soma total de cargas alcançou 155,5 milhões de toneladas, expansão de 1,7% na comparação anual, reforçando o papel estratégico do terminal para o comércio exterior brasileiro.