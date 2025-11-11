Porto de Santos investe R$ 40 milhões em ações sustentáveis

A Autoridade Portuária de Santos (APS) destinou mais de R$ 40 milhões em incentivos tarifários desde 2023 para promover práticas sustentáveis entre navios e terminais que operam no porto paulista. Segundo dados divulgados pela própria APS, apenas em 2025 os descontos já somam R$ 16,8 milhões, com impacto direto na eficiência ambiental e na redução das emissões de gases de efeito estufa.

De acordo com a Agência iNFRA, que divulgou a informação, as medidas integram a estratégia de descarbonização da APS, alinhada às metas da Organização Marítima Internacional (IMO) e ao Acordo de Paris. O objetivo é consolidar o Porto de Santos — o maior da América Latina — como referência em sustentabilidade e inovação no setor marítimo.

Entre as ações em curso, a APS firmou, em outubro, contrato com a Fundação Valenciaport, responsável pela elaboração do Plano de Descarbonização e do Plano Diretor Energético (PDE). Esses documentos vão orientar a substituição gradual de combustíveis fósseis por fontes renováveis, estabelecendo parâmetros técnicos e operacionais para tornar o porto menos dependente de energia poluente.

Outra iniciativa de destaque é o projeto de eletrificação do cais, que prevê o uso de energia limpa gerada pela Usina Hidrelétrica de Itatinga. A medida permitirá o abastecimento elétrico direto aos navios durante o tempo de atracação, reduzindo o consumo de combustíveis e as emissões atmosféricas.

A APS também mantém parceria com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos para desenvolver soluções que otimizem o tráfego de caminhões e embarcações, diminuindo o tempo de espera e os impactos ambientais decorrentes da operação logística.

Outro avanço importante é a implantação do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações (VTMIS), que promete elevar a eficiência e a segurança operacional no porto. O sistema vai permitir monitoramento em tempo real das embarcações, contribuindo para o controle ambiental e a prevenção de acidentes.

Com essas iniciativas, o Porto de Santos reforça seu papel de liderança regional na transição energética e na busca por uma economia portuária de baixo carbono, alinhada às tendências globais de sustentabilidade e inovação.