Multiplan posta crescimento de receita no 3T25 apesar de pressão financeira

247 - A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (B3: MULT3), uma das maiores administradoras de shopping centers do Brasil, reportou um crescimento robusto de 13,3% na receita líquida do terceiro trimestre de 2025, para R$617,5 milhões (aproximadamente US$116 milhões), sustentado pela forte performance operacional de seu portfólio. No entanto, o lucro líquido consolidado recuou 20,9% na comparação anual, para R$221,1 milhões, pressionado por um aumento significativo nas despesas financeiras.

O Resultado Operacional Líquido (NOI) atingiu R$498,0 milhões, com uma margem recorde de 94,1% para um terceiro trimestre, refletindo ganhos de eficiência e controle de custos. O EBITDA subiu 8,6%, para R$435,6 milhões. O Fluxo de Caixa Operacional (FFO), no entanto, caiu 21,4% no trimestre, para R$238,4 milhões, também impactado pelos juros mais altos.

A administração destacou a eficiência operacional como motor dos resultados. "Atingimos a maior margem NOI para um terceiro trimestre desde nosso IPO, impulsionados pela maior taxa de ocupação da série histórica, a menor inadimplência líquida e um turnover abaixo da média", afirmou o time de Relações com Investidores da Companhia no relatório, enfatizando a estratégia de gestão ativa dos ativos.

O desempenho ocorre em um ambiente de custos financeiros elevados no Brasil, com a Selic encerrando o período em 15,00% a.a. A Multiplan conseguiu diluir despesas administrativas e de propriedades, mas viu suas despesas financeiras líquidas mais que dobraram (+135,4%) no trimestre, em parte devido ao programa de recompra de ações realizado anteriormente. O setor de varejo físico, por sua vez, mostra resiliência, com as vendas dos lojistas nos shoppings da Multiplan crescendo 6,9% no período.

As ações da MULT3 têm desempenho positivo no ano, valorizando-se 13,4% até o final de setembro, com o preço de fechamento em R$29,08. O papel é componente de importantes índices da B3, como o Ibovespa e o IMOB.

Analistas devem monitorar a trajetória da dívida líquida da Companhia, que subiu para R$4,4 bilhões, e a execução do pipeline de expansões e projetos multiuso, como as novas fases do Golden Lake, que devem continuar gerando fluxo de caixa futuro. A estratégia de recompras e dividendos, que totalizou R$2,6 bilhões em retorno aos acionistas nos últimos 12 meses, também permanece no radar do mercado.