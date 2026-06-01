Nvidia lança chip para levar inteligência artificial diretamente aos computadores pessoais

247 – A Nvidia apresentou neste domingo 31 um novo chip voltado a laptops e computadores de mesa, com o objetivo de levar recursos avançados de inteligência artificial diretamente aos PCs. Batizado de RTX Spark, o componente será entregue a partir do outono no Hemisfério Norte e marca uma nova ofensiva da companhia no mercado de computadores pessoais.

As informações são da Reuters, que acompanhou a apresentação do CEO da Nvidia, Jensen Huang, durante evento às margens da Computex, feira anual de tecnologia realizada em Taipei, em Taiwan.

Segundo Huang, o RTX Spark faz parte de uma iniciativa conjunta da Nvidia com a Microsoft para “reinventar o PC” na era da inteligência artificial. A parceria entre as duas empresas vem sendo desenvolvida há três anos.

O chip foi criado para permitir que agentes de IA sejam executados localmente nos computadores, sem depender exclusivamente da computação em nuvem. Huang afirmou que o componente foi desenvolvido com a taiwanesa MediaTek.

Para Neil Shah, cofundador da Counterpoint Research, a nova tecnologia pode representar uma mudança profunda no uso dos computadores pessoais.

"O RTX Spark parece transformar o PC tradicional, centrado em aplicativos, em um computador pessoal de IA agêntica realmente útil, que eventualmente estará em todos os lares nos próximos anos, à medida que agentes privados de IA na borda se tornem fundamentais", afirmou Shah.

Ele comparou o impacto potencial do produto a marcos recentes da tecnologia. "Este será o momento ‘RTX Spark’ para o segmento de computação pessoal, assim como foram o iPhone, o ChatGPT ou o DeepSeek", disse.

Além do RTX Spark, a Nvidia também destacou a unidade central de processamento Vera, voltada a agentes de inteligência artificial. Segundo Huang, entre os primeiros usuários da Vera estão OpenAI, Anthropic e SpaceX.

A apresentação reforça o movimento da Nvidia para ampliar sua presença em produtos de PC e CPUs, além de sua já dominante posição no mercado de chips gráficos e aceleradores para inteligência artificial. Durante teleconferência de resultados em maio, Huang afirmou que os novos processadores Vera dão à Nvidia acesso a um mercado de US$ 200 bilhões.

"Este será nosso novo grande motor de crescimento", declarou Huang durante o discurso em Taipei.

O CEO também rejeitou preocupações de que a inteligência artificial possa reduzir a demanda por engenheiros de software. Para ele, a tecnologia tende a ampliar contratações ao elevar a produtividade dos trabalhadores.

"Esta é a promessa da IA. O número de engenheiros, de engenheiros de software, na verdade está aumentando. As pessoas falam sobre IA reduzindo empregos — completo absurdo. Ela está fazendo com que mais engenheiros de software sejam contratados", afirmou.

Nascido em Tainan, no sul de Taiwan, Jensen Huang anunciou na semana passada planos de investir cerca de US$ 150 bilhões por ano na ilha, que ele descreveu como o epicentro da revolução da inteligência artificial.

O discurso ocorreu cerca de duas semanas depois de Huang acompanhar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em visita a Pequim, como parte de uma delegação empresarial de alto nível para encontro com o líder chinês Xi Jinping.

A Computex será realizada de 2 a 5 de junho e reunirá líderes de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.