EUA firmam acordo com empresas de tecnologia para ampliar uso de IA em operações militares

247 - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (1º) um acordo com empresas de tecnologia para incorporar sistemas de inteligência artificial às suas redes internas de uso restrito. Segundo o Pentágono, a iniciativa busca ampliar a capacidade operacional das Forças Armadas por meio do uso de IA em diferentes frentes. As informações são do SBT News.

O contrato envolve companhias como SpaceX, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, além de Nvidia, Reflection AI e Oracle. Já a Anthropic ficou fora do acordo após recusar o uso de seus sistemas para fins militares. De acordo com o Pentágono, a parceria "simplificará a síntese de dados, elevará a compreensão situacional e aprimorará a tomada de decisões dos militares em ambientes operacionais complexos".

O órgão informou que a aplicação da tecnologia inclui atividades como geoinformação, treinamento militar e operações de ataque e defesa cibernética. Em comunicado, o departamento declarou que "esses acordos aceleram a transformação rumo à consolidação das Forças Armadas dos EUA como uma força de combate com foco em IA e fortalecerão a capacidade de nossos combatentes em manter a superioridade decisória em todos os domínios da guerra".

O acordo faz parte de um movimento mais amplo do governo dos Estados Unidos para expandir o uso de inteligência artificial no setor de defesa. A implementação dos sistemas em ambientes classificados, que antes levava cerca de 18 meses, passou a ser realizada em aproximadamente três meses.

Atualmente, a principal plataforma de inteligência artificial das Forças Armadas é a GenAI.mil, utilizada por mais de 1,3 milhão de usuários, entre militares, civis e contratados. O Pentágono afirmou que "militares, civis e contratados estão colocando essas capacidades em prática agora mesmo, reduzindo muitas tarefas de meses para dias".