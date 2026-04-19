Palantir, que fornece equipamentos de IA para o Pentágono, publica manifesto que prega “choque de civilizações”

247 – A empresa norte-americana Palantir, uma das principais fornecedoras de tecnologias de inteligência artificial e análise de dados para o Pentágono e agências de segurança dos Estados Unidos, publicou um manifesto no jornal New York Times que vem gerando forte controvérsia no debate internacional. O documento apresenta uma visão estratégica que, segundo críticos, aponta para um cenário de “choque de civilizações” e defende o fortalecimento do poder militar ocidental por meio de software e sistemas baseados em IA.

Because we get asked a lot.



The Technological Republic, in brief.



1. Silicon Valley owes a moral debt to the country that made its rise possible. The engineering elite of Silicon Valley has an affirmative obligation to participate in the defense of the nation.



2. We must rebel… April 18, 2026

No texto, a empresa afirma que o Vale do Silício tem uma “obrigação moral” de contribuir diretamente com a defesa nacional e sustenta que o poder das democracias liberais dependerá, cada vez mais, do desenvolvimento de tecnologias militares avançadas. Em um dos trechos centrais, o manifesto declara que “o poder duro neste século será construído com software”, indicando uma mudança de paradigma na geopolítica global, na qual algoritmos e sistemas digitais substituem armamentos tradicionais como eixo estratégico.

Defesa da militarização tecnológica

O manifesto da Palantir parte da premissa de que o mundo caminha para um ambiente de competição irreconciliável entre sistemas políticos e civilizações. A empresa argumenta que adversários dos Estados Unidos não hesitarão em desenvolver armas baseadas em inteligência artificial, e que o Ocidente precisa agir com rapidez para não perder vantagem estratégica.

Entre as propostas apresentadas estão o fortalecimento da indústria de defesa, o incentivo ao serviço nacional obrigatório e o desenvolvimento acelerado de tecnologias militares baseadas em IA. O texto também sugere que o atual modelo de segurança internacional, herdado do pós-Segunda Guerra Mundial, precisa ser revisto, incluindo a defesa do rearmamento de países como Alemanha e Japão.

Além disso, o documento critica o que chama de “tirania dos aplicativos”, argumentando que o foco excessivo do Vale do Silício em produtos de consumo teria limitado sua capacidade de contribuir com desafios estratégicos mais amplos, como segurança e crescimento econômico.

Críticas: ideologia e risco global

A publicação provocou reação imediata de analistas geopolíticos. O pesquisador Arnaud Bertrand, que vive na China, classificou o manifesto como um projeto ideológico perigoso e criticou a lógica central do documento. Segundo ele, a Palantir parte de uma premissa não demonstrada de que diferentes sistemas políticos não podem coexistir.

If governments were actually doing their job, this Palantir document 👇 wouldn't be a manifesto they proudly boast about, but a clear sign of the urgent need to purge its software from the public institutions it has infiltrated.



What are they saying, essentially?



They basically… https://t.co/1f70jCLgv3 April 19, 2026

Para Bertrand, essa visão ignora a história e reativa dinâmicas que levaram a conflitos devastadores. Ele argumenta que grandes tragédias globais não surgiram da diversidade de civilizações, mas sim de momentos em que uma delas passou a considerar as outras como inferiores ou ameaçadoras.

O analista também chama atenção para o fato de uma empresa privada propor mudanças profundas na arquitetura de segurança internacional. A defesa do rearmamento de Alemanha e Japão, segundo ele, representa uma tentativa de revisar acordos que foram estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial ao custo de milhões de vidas.

Interesses econômicos e poder tecnológico

Outro ponto central da crítica diz respeito aos interesses comerciais da própria Palantir. Bertrand argumenta que a expansão de um cenário de militarização global abriria novos mercados para a empresa, especialmente em países que aumentariam seus investimentos em defesa e tecnologia.

Ele também levanta preocupações sobre o papel dos sistemas da Palantir dentro de governos ocidentais. A empresa fornece softwares utilizados por agências de inteligência, forças armadas e órgãos de segurança pública, o que lhe confere influência significativa na definição de ameaças e prioridades estratégicas.

Segundo o analista, esse tipo de tecnologia pode orientar decisões estatais com base em uma visão ideológica específica, e não necessariamente em análises neutras. “Um Estado que terceiriza sua avaliação de ameaças para uma empresa com agenda ideológica não está produzindo inteligência, mas consumindo propaganda”, sustenta.

Debate sobre soberania e controle

A controvérsia levanta questões mais amplas sobre soberania tecnológica e o papel de empresas privadas na definição de políticas públicas. Com softwares capazes de processar grandes volumes de dados e identificar padrões considerados relevantes para segurança nacional, companhias como a Palantir passam a ocupar uma posição estratégica dentro dos Estados.

Para críticos, isso cria um risco estrutural: decisões fundamentais podem ser influenciadas por interesses corporativos e por visões de mundo específicas, em vez de refletirem exclusivamente os interesses nacionais.

Diante desse cenário, Bertrand defende que governos reavaliem o uso dessas tecnologias em áreas sensíveis, como inteligência e segurança. Ele alerta que a dependência de sistemas com orientação ideológica explícita pode comprometer a capacidade dos Estados de agir com autonomia.

Um novo eixo de disputa global

O episódio revela uma transformação em curso na geopolítica contemporânea. Se no século XX o poder era medido principalmente por capacidade industrial e militar tradicional, o século XXI aponta para uma disputa centrada em tecnologia, dados e inteligência artificial.

Nesse contexto, o manifesto da Palantir explicita uma visão de mundo em que a competição entre potências se intensifica e passa a ser mediada por sistemas digitais. Ao mesmo tempo, a reação crítica mostra que há resistência a essa lógica, especialmente entre analistas que defendem a coexistência entre diferentes modelos políticos.

O debate, portanto, vai além de uma empresa ou de um documento específico. Ele toca no futuro da ordem internacional: entre a cooperação e o confronto, entre a soberania estatal e a influência crescente das grandes corporações tecnológicas.