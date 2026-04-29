Agressões ao Irã já custaram cerca de US$ 25 bilhões aos EUA, aponta Pentágono

247 - Dois meses após o início da guerra contra o Irã, os Estados Unidos já gastaram cerca de 25 bilhões de dólares com o conflito. A informação foi apresentada nesta quarta-feira (29) por um alto funcionário do Pentágono ao Congresso estadunidense, segundo a RFI.

De acordo com Jules Hurst, controlador interino do Pentágono, os recursos foram utilizados principalmente na aquisição e no emprego de munições nas agressões iniciadas em 28 de fevereiro em conjunto com Israel. "Gastamos cerca de US$ 25 bilhões na Operação Fúria Épica", afirmou.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, apresentou uma estimativa inferior durante a mesma audiência no Congresso. Questionado sobre o impacto financeiro da ofensiva, ele evitou detalhar valores e declarou: "A pergunta que eu faria a esta comissão é: qual o preço que se pode atribuir à garantia de que o Irã jamais adquira uma arma nuclear?"

Negociações paralisadas

A agressão conduzida por Estados Unidos e Israel tem como alvo forças militares iranianas e integrantes do governo em Teerã. O principal impasse permanece em torno do programa nuclear do país, enquanto as negociações diplomáticas seguem sem avanço.

Na terça-feira (28), o Irã declarou que os Estados Unidos não têm mais o direito de "ditar suas políticas" a outros países. A reação ocorreu após a divulgação de que o presidente Donald Trump estaria insatisfeito com a proposta de acordo apresentada por Teerã.

Nesta quarta-feira (29), Trump intensificou o tom. Em publicação na rede Truth Social, afirmou que os iranianos devem "ficar espertos" e disse que o país "não consegue se organizar" e "não sabe como chegar a um acordo" sobre energia nuclear.

Mercados reagem

O agravamento das tensões já provoca impactos na economia global. Os preços do petróleo registraram alta significativa, enquanto bolsas internacionais apresentaram queda.

Por volta das 13h em Brasília, o barril do Brent subia 6,07%, cotado a US$ 118,01. Já o WTI avançava 5,56%, alcançando US$ 105,49. Segundo um funcionário da Casa Branca, Trump discutiu com executivos do setor petrolífero a possibilidade de um bloqueio ao Irã por "vários meses".

Impacto social

O conflito também traz consequências sociais. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a alta no preço da energia pode ampliar a pobreza em escala global.

De acordo com o administrador do PNUD, Alexander De Croo, um estudo realizado após seis semanas de guerra indicou que cerca de 32 milhões de pessoas poderiam ser levadas à pobreza em 160 países, mesmo se o conflito fosse encerrado naquele momento.

Ainda no campo diplomático, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone nesta quarta-feira (29) com Donald Trump sobre a situação no Oriente Médio. Segundo o Kremlin, Putin considerou acertada a decisão de estender o cessar-fogo com o Irã, por abrir espaço para negociações.