Saiba o que acontece no 61º dia de guerra dos EUA e Israel contra o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã está em "estado de colapso" e pediu a imediata remoção do bloqueio econômico imposto pelos EUA. Enquanto isso, líderes do Golfo, reunidos na Arábia Saudita, apelam a Teerã para que reconstrua a confiança após os ataques regionais. As tensões aumentam ainda mais com ataques israelenses no sul do Líbano, que resultaram na morte de três socorristas, um incidente classificado como crime de guerra pelo presidente libanês, Joseph Aoun.

O porta-voz do exército iraniano, Mohammad Akraminia, destacou os ataques realizados pela força aérea do Irã contra "bases inimigas" em toda a região, com 170 aeronaves atingidas durante as últimas seis semanas de conflito. Ele declarou que, se o inimigo voltar a ameaçar a segurança do Irã, o país responderá de forma ainda mais decisiva, mencionando que "temos muitas cartas na manga que ainda não usamos".

Enquanto isso, a diplomacia de guerra também segue com críticas de Trump ao chanceler alemão Friedrich Merz, que havia sugerido que Teerã estava "humilhando" Washington nas negociações. Trump rebateu, afirmando que Merz considerava aceitável que o Irã tivesse uma arma nuclear, uma afirmação que gerou controvérsias e reacendeu o debate sobre as intenções nucleares de Teerã.

A situação também se intensifica no Golfo Pérsico com o anúncio dos Emirados Árabes Unidos de saída da OPEP após quase 60 anos de adesão. A decisão foi tomada em um contexto de crescente fricção entre os países produtores de petróleo e a guerra com o Irã.

A guerra com o Irã, além de gerar um impacto político, está também afetando a economia global. O preço do petróleo disparou após declarações de Trump, e os mercados enfrentam um aumento nas tensões regionais. A ameaça de cortes de produção no Irã devido ao impacto das sanções dos EUA é uma das questões mais discutidas no momento, com as autoridades americanas alertando que a produção de petróleo do Irã pode cair até US$ 170 milhões por dia devido ao bloqueio.

Enquanto a guerra continua a se arrastar, com a promessa de uma possível nova escalada, o futuro da região parece cada vez mais incerto.