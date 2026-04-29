Governo dos EUA diz que não tem pressa de fazer acordo com Irã

247 - O futuro da trégua entre os Estados Unidos e o Irã ainda está incerto, um dia após o presidente Donald Trump e seus principais assessores de segurança discutirem uma proposta de Teerã para encerrar o conflito. A Casa Branca, embora tenha reconhecido a continuidade das negociações, se mantém irredutível na posição de não aceitar um acordo baseado na proposta iraniana, reiterando que a segurança nacional dos EUA deve ser prioridade.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, os Estados Unidos ainda estão envolvidos nas conversações com o Irã e não serão "pressionados a fazer um acordo ruim". A fala reflete a postura do governo, que, apesar de reveses na guerra e nas frentes diplomáticas, continua com a visão de que qualquer acordo com o Irã deve garantir que o país jamais adquira armamentos nucleares.

Embora o presidente Trump ainda possa intensificar operações militares a qualquer momento, o caminho para uma desescalada rápida poderia aliviar a pressão política sobre ele. No entanto, tal decisão poderia resultar em um Irã mais fortalecido, com capacidade para reconstruir seus programas nucleares e de mísseis a longo prazo. O governo dos Estados Unidos, portanto, busca um equilíbrio entre a redução do conflito e a manutenção de uma postura intransigente em relação ao programa nuclear iraniano.

Uma decisão sem pressa

Enquanto o mundo aguarda por uma resposta definitiva, o governo Trump parece mais inclinado a evitar qualquer acordo que possa ser percebido como uma concessão excessiva a Teerã, embora os esforços diplomáticos estejam em andamento. Mesmo com o prosseguimento das negociações, ainda não há clareza sobre os próximos passos e se um acordo será alcançado, ou se Trump voltará a adotar uma postura mais agressiva no terreno militar.

Com o cenário ainda volátil, resta saber se as negociações continuarão a avançar ou se a situação evoluirá para um novo ciclo de tensões.