Petrobras e Shell lançam maior inventário de carbono do Brasil

247 - A Petrobras e a Shell Brasil anunciaram, sexta-feira (12), o lançamento do Carbon Countdown, iniciativa que passa a ser o maior projeto de inventário de estoques de carbono já realizado no território brasileiro. A ação pretende mapear, de forma padronizada, a quantidade de carbono existente acima e abaixo do solo em todos os biomas terrestres do país, criando uma base científica inédita para subsidiar políticas ambientais e o mercado de carbono.

O projeto será desenvolvido com colaboração científica da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP), além de diversas universidades e centros de pesquisa nacionais. A proposta envolve a padronização de dados e metodologias para permitir uma leitura abrangente e comparável dos estoques de carbono em escala nacional.

Segundo a Petrobras, o Carbon Countdown contará com investimento superior a R$ 100 milhões, provenientes da Cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) dos contratos de exploração e produção de petróleo. A expectativa é que os resultados ofereçam uma base científica consistente para o fortalecimento do mercado de carbono no Brasil, além de apoiar iniciativas de conservação ambiental, modelagem climática e planejamento territorial.

O levantamento adotará metodologias reconhecidas pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das Nações Unidas. Os dados gerados serão disponibilizados ao público, permitindo seu uso em estudos científicos, políticas públicas e estratégias ambientais de longo prazo.

De acordo com Lílian Melo, gerente executiva do Centro de Pesquisas, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras (Cenpes), o projeto prevê entregas estruturantes. “As entregas do Carbon Countdown incluem a criação de um banco de dados geoespacial público e a adaptação das metodologias internacionais para a realidade dos biomas brasileiros”, afirmou.

A pesquisa envolverá um amplo esforço de campo, com análise de 6.500 áreas demarcadas, coleta de mais de 250 mil amostras de solo, além de amostras de vegetação e cerca de 400 mil dados complementares. O conjunto dessas informações deverá assegurar elevada precisão científica e abrangência territorial ao inventário de carbono.