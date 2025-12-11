Preço das passagens aéreas cai 11% em 3 anos e viagens crescem no Brasil

247 - O custo das passagens aéreas no Brasil registrou queda significativa nos últimos três anos, criando condições mais favoráveis para a ampliação do acesso da população ao transporte aéreo. Entre janeiro e outubro de 2025, o valor médio dos bilhetes em voos nacionais ficou em R$ 642,19, abaixo dos R$ 721,57 registrados no mesmo período de 2022, já considerados os efeitos da inflação. Segundo um levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos, elaborado com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a redução acumulada no período foi de 11%, refletindo uma tendência contínua de queda nos preços praticados pelas companhias aéreas.

Queda gradual nas tarifas aéreas

De acordo com o levantamento, o valor médio das passagens apresentou recuo progressivo ao longo dos últimos anos. Em 2023, a tarifa média ficou em R$ 680,28, enquanto em 2024 o valor caiu para R$ 646,83, sempre considerando o período entre janeiro e outubro. Em 2025, o preço médio atingiu o menor patamar da série recente.

O ministério atribui esse movimento a um conjunto de medidas adotadas pelo governo federal com foco na redução de custos operacionais do setor aéreo, especialmente aqueles relacionados aos insumos essenciais para a operação das empresas.

Redução de custos no setor

Um dos principais fatores apontados foi a diminuição do preço do querosene de aviação, item que representa cerca de 40% das despesas das companhias aéreas. “Negociamos com a Petrobras a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 40% dos gastos das companhias aéreas. Com isso, o preço do QAv em outubro deste ano ficou 29% menor que o valor registrado em outubro de 2022 e o a tarifa média caiu 11% de lá pra cá. Nesse mesmo período, cresceu sete pontos percentuais o número de passagens com valor abaixo de R$ 500, chegando a mais da metade dos assentos vendidos”, afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Aviação doméstica em expansão

A queda no preço das passagens contribuiu para a expansão do transporte aéreo doméstico. Em três anos, o número de passageiros aumentou 24%, indicando a incorporação de milhões de brasileiros ao modal aéreo. Entre janeiro e outubro de 2025, mais de 83 milhões de pessoas viajaram em voos comerciais pelo país, contra 67,1 milhões no mesmo período de 2022.

Silvio Costa Filho avaliou que os dados refletem uma política voltada à ampliação do acesso ao transporte aéreo. “O governo do presidente Lula está trabalhando para que mais brasileiros tenham acesso ao transporte aéreo. O avanço de 24% nesse indicador mostra o quanto conseguimos avançar em três anos. Se mantivermos a média de crescimento nos últimos dois meses do ano, a aviação doméstica vai ultrapassar a marca de 100 milhões no ano. Feito nunca antes alcançado na história do nosso país”, destacou.