Brasil renova recorde e atrai mais de 8,3 milhões de turistas estrangeiros em 2025

247 - O turismo internacional no Brasil voltou a crescer em ritmo acelerado e já transformou 2025 em um ano histórico para o setor. De janeiro a novembro, o país contabilizou 8.390.708 chegadas de visitantes estrangeiros, resultado que consolida um avanço robusto em relação ao desempenho anterior.

Os números foram divulgados pela Agência Gov, com dados da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal, e mostram que o volume atual é 40,6% superior ao registrado no mesmo período de 2024. Além disso, novembro apresentou o melhor desempenho da série histórica, ao atingir 704.159 entradas — um salto de 25,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O resultado reforça a projeção de que o Brasil chegará ao fim de 2025 superando a marca de 9 milhões de visitantes internacionais. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o cenário é consequência direta da estratégia adotada para ampliar a visibilidade do país no exterior.

“É um ano excepcional para o turismo em nosso país e vamos ultrapassar os 9 milhões de visitantes internacionais. A cultura brasileira e nossa forma de viver está na moda no mundo, o que contribui para o sucesso das estratégias de promoção que temos executado, focadas em ampliar malha aérea e diversificar os destinos brasileiros. Por isso que somos o país com maior crescimento no turismo internacional em todo o planeta. Estamos colocando o Brasil em outro patamar. E o efeito positivo desse crescimento quem sente é o povo brasileiro, com o turismo sendo uma matriz de geração de empregos e novas oportunidades para milhares de famílias em todas as regiões do país”, afirmou.O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou que o novo recorde reflete um trabalho integrado entre governo e setor privado. “A marca histórica de 8,3 milhões de turistas estrangeiros no Brasil é fruto de um trabalho sério, técnico e integrado com todo o setor. Esse avanço mostra que o Brasil voltou ao mapa do turismo mundial mais forte, competitivo e preparado para receber cada vez mais visitantes. Esse crescimento impulsiona a economia, gera empregos e reforça o nosso compromisso de fazer do turismo uma das grandes forças do desenvolvimento nacional”, disse.

Principais emissores

A Argentina segue como o maior mercado emissor de turistas para o Brasil. Entre janeiro e novembro, 3,1 milhões de argentinos visitaram o país — aumento de 82,1% em comparação com 2024. O Chile aparece em segundo lugar, com 721.497 visitantes e crescimento de 24,4% no período.

Na terceira posição estão os Estados Unidos, com 677.888 chegadas e elevação de 5,8%. O ranking segue com o Uruguai, que enviou 487.514 viajantes ao Brasil, alta de 37,2%, e o Paraguai, em quinto lugar, com 454.327 visitantes e crescimento de 14,4%.

Portões de entrada

Com desempenho expressivo em novembro, São Paulo manteve a liderança como principal porta de entrada de estrangeiros no país em 2025, registrando 2.494.632 chegadas. O Rio de Janeiro aparece na segunda colocação, com 1.972.928 visitantes internacionais.

O Rio Grande do Sul ocupa o terceiro lugar, com 1.431.795 entradas. Em seguida vem o Paraná, que recebeu 958.015 turistas entre janeiro e novembro. Santa Catarina completa a lista dos cinco estados que mais recebem viajantes de outros países, com 651.980 chegadas.