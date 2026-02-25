Petrobras e Vale lideram negociações na B3 em janeiro

247 - A ação preferencial da Petrobras e o papel ordinário da Vale foram os ativos mais negociados na B3 em janeiro, conforme levantamento divulgado na terça-feira (25) pela DataWise+, plataforma de dados da bolsa brasileira.

Na sequência do ranking aparecem Itaú PN, B3 ON, Banco do Brasil ON, Axia ON, Bradesco PN, Petrobras ON, Prio ON e Sabesp ON, completando a lista das dez ações com maior volume financeiro no período.

Entre os destaques do mês, a Prio ON voltou a figurar entre as mais negociadas após seis meses fora do ranking, segundo a B3.

O volume financeiro médio diário no mercado à vista somou R$ 490,6 bilhões em janeiro. O resultado representa alta de 38% em comparação com o mesmo mês de 2025, quando o volume atingiu R$ 355 bilhões, e crescimento de 19,6% frente a dezembro do ano passado, que registrou R$ 410 bilhões.

A DataWise+ também detalha o desempenho das ações de acordo com o perfil dos investidores, apresentando a distribuição dos papéis mais negociados por categoria ao longo do mês.