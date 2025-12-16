Petrobras firma joint venture com a Lightsource BP em energia solar

247 - A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (16), a assinatura de um acordo para estabelecer uma parceria estratégica com a Lightsource BP no segmento de energias renováveis onshore no Brasil. A iniciativa prevê a entrada da estatal no mercado de geração solar em escala, por meio da aquisição de participação relevante nos ativos da empresa britânica no país, reforçando a estratégia de diversificação do portfólio energético.

A informação foi divulgada originalmente pela Agência Petrobras, que detalhou que a estatal brasileira adquirirá 49,99% das subsidiárias da Lightsource bp no Brasil. A parceria será estruturada como uma joint venture, com gestão compartilhada entre as duas companhias, e sua conclusão depende das aprovações regulatórias pertinentes.

Entrada estratégica no mercado de energia solar

Com o acordo, a Petrobras amplia de forma significativa sua atuação em fontes renováveis. Até o momento, a companhia vinha concentrando projetos solares em unidades próprias, especialmente em refinarias. A empresa planeja instalar 56 MW de capacidade solar até 2027, sendo que 10 MW já estão em operação na Refinaria Gabriel Passos (Regap).

A nova parceria, no entanto, permite uma atuação mais abrangente, incluindo o atendimento a outros consumidores e a criação de uma plataforma capaz de incorporar novos negócios em renováveis, como armazenamento de energia. Segundo a estatal, o movimento está alinhado ao compromisso de longo prazo com a transição energética e a descarbonização das operações.

Declarações da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou o caráter estratégico do acordo e o alinhamento com a política de transição energética da companhia.

“Estamos dando hoje um importante passo na atuação da Petrobras no segmento de energia solar. Essa parceria representa um avanço fundamental na trajetória da companhia rumo à Transição Energética Justa e se soma aos projetos de geração renovável em implantação pela Petrobras em seus ativos, como nas refinarias Regap e Replan”, afirmou.

Magda Chambriard acrescentou que a empresa pretende assumir papel de liderança no setor energético nacional.

“Estamos comprometidos em liderar esse processo no país, ampliando nossa presença em novas fontes energéticas, promovendo a descarbonização de nossas operações e produzindo combustíveis mais sustentáveis. Seguiremos provendo a energia necessária para o desenvolvimento do Brasil”, declarou.

Papel da Lightsource BP e ativos envolvidos

A Lightsource BP contribuirá para a joint venture com um pipeline entre 1 e 1,5 GW em estágio avançado de desenvolvimento no Brasil, além de outros projetos em fases iniciais. Também fará parte da operação a usina solar fotovoltaica de Milagres, localizada em Abaiara, no Ceará, em funcionamento desde 2023, com 212 MWp de capacidade instalada, uma das maiores do estado.

O CEO da Lightsource BP, Joaquin Oliveira, ressaltou que a parceria combina competências complementares das duas empresas.

“Juntos, esta parceria combinará a expertise de ponta a ponta da Lightsource BP em renováveis onshore e armazenamento de energia no Brasil com as capacidades estratégicas da Petrobras para impulsionar ainda mais o crescimento de soluções de energia de baixo carbono em todo o Brasil”, disse.

Oliveira também destacou a experiência local da empresa no país.

“Com o nosso forte expertise local, construída ao longo de quase sete anos de atividade no Brasil em todas as fases de desenvolvimento, construção e operação de projetos, continuaremos a gerar valor para a empresa, para os nossos clientes e stakeholders. Estamos entusiasmados com esta parceria com a Petrobras”, afirmou.

Objetivo da joint venture

De acordo com as empresas, a joint venture tem como meta o desenvolvimento de projetos rentáveis de energia renovável, além de ampliar a presença da Petrobras e da Lightsource BP entre os principais players do setor de energia limpa no Brasil. O fechamento do negócio segue condicionado às aprovações dos órgãos reguladores competentes.