Petrobras reduz preço do querosene de aviação em fevereiro

247 - A Petrobras anunciou que vai reduzir em 0,5% o preço do querosene de aviação (QAV) a partir de 1º de fevereiro. A diminuição representa um recuo de R$ 0,02 por litro em relação ao valor praticado em janeiro, de acordo com comunicado da companhia.

Com o novo ajuste, a redução acumulada no preço do QAV em 2026 chega a 9,9%, o que equivale a um decréscimo de R$ 0,36 por litro na comparação com o valor registrado em dezembro de 2025.

A estatal destacou ainda que, no recorte de médio prazo, a queda é mais expressiva. Desde dezembro de 2022, os preços do querosene de aviação comercializados pela Petrobras foram reduzidos em 35,5%, o que corresponde a R$ 1,81 por litro. Quando considerada a inflação acumulada no período, a redução real atinge 43,6%.

No comunicado, a empresa detalhou a forma de comercialização do combustível aeronáutico. “A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores”, informou a estatal.

Segundo a Petrobras, o preço final pago pelas companhias aéreas é influenciado por outros fatores além do valor praticado pela empresa, como custos de transporte, margens das distribuidoras e a incidência de tributos ao longo da cadeia de comercialização.