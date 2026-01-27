PF realiza operação contra extração ilegal de manganês no Pará

247 - A Polícia Federal realizou, na terça-feira (27), uma operação para desarticular um esquema de extração e comercialização ilegal de manganês na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará. As investigações indicam que o minério era retirado em grande escala e encaminhado de forma fraudulenta ao mercado internacional, com destino à China.

Batizada de Operação Nêmesis, a ofensiva resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. As ordens judiciais foram executadas em Belém e Parauapebas, no Pará, além de Goiânia, em Goiás, e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Um dos investigados foi alvo de mandado de prisão preventiva. A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 24 milhões vinculados ao esquema criminoso. Durante a ação, os agentes apreenderam um helicóptero, um veículo e bens de alto valor, como joias e relógios de luxo.

De acordo com a Polícia Federal, o manganês era extraído em áreas sem título minerário válido e sem autorização dos órgãos responsáveis pelo licenciamento e pela fiscalização ambiental. Para viabilizar a venda e a exportação do minério, o grupo utilizava notas fiscais consideradas irregulares, com o objetivo de ocultar a origem ilegal do produto e dificultar a atuação dos órgãos de controle tributário e ambiental.

Em nota, a PF destacou a dimensão financeira da organização criminosa. “O esquema movimentou valores milionários, envolvendo a atuação coordenada de mineradoras, intermediários logísticos e operadores financeiros”, informou o órgão. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a responsabilização penal dos participantes do esquema.