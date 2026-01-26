ANM descarta rompimento de barragens em mina da Vale em Minas

247 - A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou na segunda-feira (26) que não houve rompimento, colapso ou comprometimento de barragens após o registro de extravasamento de água com sedimentos na mina de Fábrica, da Vale, localizada na região central de Minas Gerais. De acordo com o órgão regulador, o episódio não envolveu falha em estruturas classificadas como barragens ou pilhas de mineração.

Segundo a ANM, a ocorrência foi registrada em uma estrutura operacional do complexo minerário situada entre os municípios de Congonhas e Ouro Preto. Equipes técnicas acompanham a situação no local para avaliar as condições de funcionamento das instalações e verificar as medidas adotadas pela empresa responsável pela operação.

A agência informou ainda que, até o momento, não há registro de danos a pessoas nem a comunidades próximas às áreas afetadas. A apuração de eventuais responsabilidades faz parte do processo regulatório e poderá resultar em sanções administrativas, caso sejam identificadas irregularidades durante as análises técnicas.

No domingo (25), o Ministério de Minas e Energia (MME) determinou a adoção de providências imediatas relacionadas ao caso. Em ofício encaminhado à ANM, o ministro Alexandre Silveira solicitou fiscalização rigorosa das estruturas impactadas, com a adoção de medidas corretivas e a eventual interdição de operações, além do acionamento de órgãos ambientais, defesas civis e autoridades estaduais e municipais.

O ministério também orientou a investigação de possíveis responsabilidades da empresa e o reforço de ações normativas voltadas à prevenção de ocorrências semelhantes. O acompanhamento do caso deverá ser contínuo e conduzido pela Agência Nacional de Mineração.

Ainda no domingo (25), um novo vazamento de água foi registrado na mina Viga, também operada pela Vale. A unidade está localizada entre as localidades da Plataforma e do Esmeril, no município de Congonhas, igualmente na região central de Minas Gerais.