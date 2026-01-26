TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      ANM descarta rompimento de barragens em mina da Vale em Minas

      Órgão diz que extravasamento ocorreu em estrutura operacional sem danos

      Área de mineração da Vale em Minas Gerais, onde a ANM acompanha ocorrências sem registro de rompimento de barragens (Foto: Reprodução/Instagram)

      247 - A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou na segunda-feira (26) que não houve rompimento, colapso ou comprometimento de barragens após o registro de extravasamento de água com sedimentos na mina de Fábrica, da Vale, localizada na região central de Minas Gerais. De acordo com o órgão regulador, o episódio não envolveu falha em estruturas classificadas como barragens ou pilhas de mineração.

      Segundo a ANM, a ocorrência foi registrada em uma estrutura operacional do complexo minerário situada entre os municípios de Congonhas e Ouro Preto. Equipes técnicas acompanham a situação no local para avaliar as condições de funcionamento das instalações e verificar as medidas adotadas pela empresa responsável pela operação.

      A agência informou ainda que, até o momento, não há registro de danos a pessoas nem a comunidades próximas às áreas afetadas. A apuração de eventuais responsabilidades faz parte do processo regulatório e poderá resultar em sanções administrativas, caso sejam identificadas irregularidades durante as análises técnicas.

      No domingo (25), o Ministério de Minas e Energia (MME) determinou a adoção de providências imediatas relacionadas ao caso. Em ofício encaminhado à ANM, o ministro Alexandre Silveira solicitou fiscalização rigorosa das estruturas impactadas, com a adoção de medidas corretivas e a eventual interdição de operações, além do acionamento de órgãos ambientais, defesas civis e autoridades estaduais e municipais.

      O ministério também orientou a investigação de possíveis responsabilidades da empresa e o reforço de ações normativas voltadas à prevenção de ocorrências semelhantes. O acompanhamento do caso deverá ser contínuo e conduzido pela Agência Nacional de Mineração.

      Ainda no domingo (25), um novo vazamento de água foi registrado na mina Viga, também operada pela Vale. A unidade está localizada entre as localidades da Plataforma e do Esmeril, no município de Congonhas, igualmente na região central de Minas Gerais.

      Artigos Relacionados

      Tags