Porto de Santos bate recorde de cargas em janeiro

247 - O Porto de Santos (SP), maior complexo portuário da América Latina, alcançou em janeiro de 2026 a maior movimentação de cargas já registrada para o mês: 12,7 milhões de toneladas. O volume representa alta de 9,5% em relação a janeiro de 2025, quando foram operadas 11,6 milhões de toneladas, e supera em 6,8% o recorde anterior, de 11,9 milhões de toneladas, registrado em 2024.

Os dados foram divulgados pela Autoridade Portuária de Santos (APS), empresa pública vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos. Historicamente, janeiro é o período de menor movimentação ao longo do ano, em razão de fatores climáticos e de mercado. Ainda assim, conforme a autoridade portuária, “2026 começou com marcas históricas”.

O desempenho foi impulsionado principalmente pelo agronegócio. O açúcar registrou crescimento de 36,8% na comparação com janeiro do ano anterior, totalizando 1,57 milhão de toneladas embarcadas, revertendo a tendência de queda observada em 2025. Já o complexo soja — que inclui grãos e farelo — somou 1,56 milhão de toneladas, avanço de 79,6% em relação ao mesmo período do ano passado, com oferta do produto e demanda externa aquecida.

A movimentação de contêineres também atingiu o melhor resultado já observado para janeiro. Foram 467.223 TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), acima dos 460.786 TEU registrados em janeiro de 2024, crescimento de 1,4%.

O número de atracações chegou a 446 navios, aumento de 2,5% frente às 435 registradas em janeiro de 2025.

Apesar do desempenho recorde, a participação do Porto de Santos na corrente comercial brasileira apresentou leve recuo na comparação com o fechamento de 2025, passando de 29,6% para 29,5%.

O presidente da APS, Anderson Pomini, destacou a perspectiva de expansão da capacidade do complexo. “acabamos de receber do governo do presidente Lula a aprovação da ampliação da área do Porto de Santos, o que vai garantir que os recordes continuem sendo quebrados”, afirmou.