Porto de Santos bate recorde histórico no trimestre

247 - O Porto de Santos registrou um desempenho histórico no primeiro trimestre de 2026 ao movimentar 42,8 milhões de toneladas, superando o volume total registrado em todo o ano de 1999 e consolidando sua posição como principal hub logístico do país. O resultado evidencia o avanço das exportações brasileiras e o crescimento da atividade portuária, impulsionado por commodities e combustíveis.

De acordo com a Agência iNFRA, o volume alcançado entre janeiro e março ultrapassa os 42,7 milhões de toneladas movimentados ao longo de 1999 e se aproxima do total anual de 2000, quando foram registradas 43,1 milhões de toneladas.

Março registra segundo maior volume da história

O mês de março foi determinante para o resultado do trimestre. Na quinta-feira (27), dados apontaram que o porto movimentou 16,9 milhões de toneladas no período, configurando o melhor desempenho já registrado para o mês e o segundo maior volume mensal da história do complexo portuário.

A movimentação de contêineres também apresentou crescimento. Em março, foram registrados 485 mil TEUs, alta de 5,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do trimestre, o total chegou a 1,4 milhão de TEUs, avanço de 3,6%.

Combustíveis, açúcar e soja impulsionam crescimento

O crescimento da movimentação foi impulsionado principalmente pelos granéis líquidos e sólidos. Os granéis líquidos somaram 5 milhões de toneladas, com aumento de 11,6%, puxados sobretudo pelo transporte de combustíveis.

Já os granéis sólidos alcançaram 20,5 milhões de toneladas, com destaque para a elevação das exportações de açúcar e farelo de soja, produtos estratégicos da pauta exportadora brasileira.

Porto concentra 28% do comércio exterior do país

O Porto de Santos respondeu por 28% da corrente comercial brasileira no primeiro trimestre, reforçando sua relevância na logística nacional e internacional. A China manteve-se como principal parceiro comercial nas operações realizadas pelo terminal, seguida pelos Estados Unidos.

O desempenho reforça o papel estratégico do porto na cadeia de exportação e importação do Brasil, refletindo tanto a demanda externa quanto a capacidade operacional do maior complexo portuário da América Latina.