Prio obtém licença do Ibama para operar campo de Wahoo

247 - A Prio anunciou nesta terça-feira (3) que obteve a licença de operação (LO) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atuar no campo de Wahoo. A informação foi divulgada em fato relevante encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A autorização ambiental representa a etapa final do processo regulatório necessário para o início da produção no campo. A companhia destacou que o ativo se encontra na fase final de comissionamento.

Em setembro de 2025, a Prio já havia recebido a licença de instalação do sistema de desenvolvimento da produção do campo de Wahoo, além da autorização para a interligação dos poços ao navio-plataforma FPSO Frade. Com a emissão da licença de operação, a empresa conclui o conjunto de permissões exigidas para colocar o campo em atividade.

Segundo a companhia, a LO encerra o ciclo regulatório e viabiliza o início das operações no campo, consolidando o avanço do projeto dentro do cronograma estabelecido.