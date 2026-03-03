PIB per capita do Brasil cresce 1,9% em 2025

247 - O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Brasil alcançou R$ 59.687,49 em 2025, registrando crescimento real de 1,9% em comparação com 2024, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (3).

O avanço ocorre em um cenário de expansão de 2,3% do PIB no período e integra as Contas Nacionais Trimestrais, refletindo o desempenho agregado da economia brasileira ao longo do ano, que totalizou R$ 12,7 trilhões em valores correntes.

O PIB per capita corresponde ao valor total das riquezas produzidas no país dividido pelo número de habitantes. O indicador é utilizado para estimar a renda média da população e funciona como uma referência importante para avaliar o desempenho da economia e, de forma indireta, a evolução das condições financeiras das famílias ao longo do tempo.

Em 2025, as três grandes atividades analisadas pelo IBGE apresentaram expansão: Agropecuária (11,7%), Serviços (1,8%) e Indústria (1,4%). O desempenho da Agropecuária foi impulsionado, principalmente, pelo aumento da produção e da produtividade, com destaque para o milho (23,6%) e a soja (14,6%), que alcançaram recordes no ano. A Pecuária também contribuiu positivamente.

Na Indústria, o principal destaque foi a extração de petróleo e gás, que levou as Indústrias Extrativas a crescerem 8,6% no acumulado do ano. A Construção avançou 0,5%, enquanto as Indústrias de Transformação (-0,2%) e o segmento de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,4%) registraram retração.

O setor de Serviços manteve crescimento disseminado entre suas atividades, com alta em Informação e comunicação (6,5%), Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (2,9%), Transporte, armazenagem e correio (2,1%), Outras atividades de serviços (2,0%), Atividades imobiliárias (2,0%), Comércio (1,1%) e Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,5%).

Pela ótica da demanda, o Consumo das Famílias avançou 1,3% frente a 2024, influenciado pela melhora no mercado de trabalho, expansão do crédito e programas governamentais de transferência de renda, embora em ritmo inferior ao observado no ano anterior. O Consumo do Governo cresceu 2,1%, enquanto a Formação Bruta de Capital Fixo, que representa os investimentos, aumentou 2,9%.

No quarto trimestre de 2025, o PIB variou 0,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior, na série com ajuste sazonal. Serviços (0,8%) e Agropecuária (0,5%) cresceram no período, enquanto a Indústria recuou 0,7%. Pela ótica da despesa, o Consumo do Governo subiu 1,0%, o Consumo das Famílias permaneceu estável (0,0%) e os investimentos caíram 3,5%.