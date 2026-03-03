Simone Tebet destaca crescimento do PIB e projeta mais expansão

247 - A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), comentou nesta terça-feira (3) o crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e ressaltou o desempenho da economia brasileira no período.

Em publicação nas redes sociais, a ministra afirmou: “PIB de 2025 cresceu 2,3%, mantendo a trajetória de expansão nos últimos anos. O agro foi o destaque, com aumento de 11,7%. Seguimos otimistas com o Brasil, que tem demonstrado capacidade de superar os desafios internos e externos para se manter no rumo do crescimento. E juntos, sociedade, setor produtivo e governo, vamos continuar trabalhando por um futuro cada dia melhor!”

A declaração ocorre após a divulgação dos dados oficiais do IBGE, que apontaram avanço expressivo da Agropecuária em 2025, com alta de 11,7%, além de crescimento nos setores de Serviços e Indústria. O resultado consolidou a expansão da atividade econômica no ano e reforçou o papel do agronegócio como um dos principais motores do desempenho do PIB.

Ao enfatizar a cooperação entre sociedade, setor produtivo e governo, Simone Tebet destacou a importância da articulação institucional para sustentar o crescimento econômico em um cenário de desafios internos e externos, reiterando a perspectiva de continuidade da trajetória de expansão nos próximos períodos.