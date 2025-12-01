Rede britânica ISP assume controle do Grupo Godoi em São Paulo

247 - A International Schools Partnership (ISP), rede educacional britânica que opera em 25 países, oficializou a compra do Grupo Godoi Educacional, responsável por escolas de destaque em São Paulo, como o Albert Sabin, o Vital Brasil e o AB. A operação foi revelada nesta segunda-feira (1º) pelo Valor Econômico, que informou que o acordo envolve a manutenção das lideranças pedagógicas para garantir uma transição estável.

No comunicado enviado às famílias — divulgado pela fonte original, o Valor Econômico — a direção do Grupo Godoi assegurou que o corpo técnico permanecerá durante o processo de integração, prometendo uma passagem “suave e tranquila”. O Colégio Albert Sabin é tradicionalmente reconhecido por seu desempenho em rankings nacionais e por uma metodologia que combina atividades extracurriculares com altos índices de aprovação nos vestibulares.

Com a aquisição, a ISP amplia sua presença no Brasil, onde já administra as escolas Aubrick, Brazilian International School (BIS), Escola Internacional de Alphaville e Progresso Bilíngue, todas no estado de São Paulo. No cenário global, a rede controla 114 unidades, atendendo aproximadamente 92,5 mil estudantes.

O negócio reforça um movimento de consolidação no setor de educação básica, impulsionado sobretudo por grupos e fundos internacionais interessados em instituições premium e bilíngues voltadas ao público de maior renda. Essas redes vêm desembolsando cifras milionárias para expandir presença no mercado brasileiro, cujo potencial tem atraído especialmente empresas britânicas.

Nos últimos anos, operações desse tipo têm se intensificado. Em agosto, a britânica Nord Anglia anunciou a compra da Escola Móbile, também em São Paulo. Já em outubro de 2023, a própria ISP adquiriu a Brazilian International School (BIS), então pertencente à Bahema, por R$ 78 milhões. Em outra transação bilionária, a Nord Anglia Education assumiu as unidades da Avenues School no Brasil e em Nova York por cerca de US$ 500 milhões, segundo fontes do setor. Antes disso, em 2022, a Inspired protagonizou a maior operação do ensino básico no país ao desembolsar R$ 2 bilhões pela Eleva.

A entrada da ISP no controle do Grupo Godoi acrescenta novo capítulo a esse ciclo de incorporações, reforçando o protagonismo de grandes conglomerados estrangeiros na educação brasileira.