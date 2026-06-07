Roberto Alvo, CEO da Latam, assume presidência do conselho da IATA em momento decisivo para a aviação global

247 - A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) anunciou que Roberto Alvo, CEO do Latam Airlines Group, assumiu oficialmente a presidência do Conselho de Administração da entidade. A nomeação foi confirmada durante a 82ª Assembleia Geral Anual da IATA, realizada no Rio de Janeiro, em 8 de junho de 2026.

Alvo inicia um mandato de um ano à frente do conselho da principal organização representativa da aviação comercial mundial, sucedendo Luis Gallego, CEO do International Airlines Group (IAG), que continuará integrando o colegiado.

Roberto Alvo torna-se o 84º presidente do Conselho de Administração da IATA. Integrante do conselho desde 2020, o executivo assume o cargo em um período marcado por desafios e transformações para a indústria aérea, incluindo a busca por maior sustentabilidade, ganhos de eficiência operacional e expansão da conectividade global.

Ao comentar sua nomeação, Alvo destacou a relevância estratégica da aviação para a economia mundial e reafirmou o compromisso de trabalhar em conjunto com empresas, governos e parceiros do setor.

“A aviação está em um momento decisivo, com um papel cada vez mais importante na conexão entre pessoas, na viabilização do comércio e no apoio ao desenvolvimento econômico em todo o mundo. Presidir o Conselho de Administração da IATA neste momento é uma responsabilidade que assumo com grande compromisso”, afirmou.

O executivo acrescentou que a indústria precisa fortalecer a cooperação diante de um cenário mais complexo. “À medida que navegamos em um ambiente mais complexo, nosso setor deve continuar trabalhando em conjunto para fortalecer a segurança, melhorar a eficiência, avançar na sustentabilidade e ampliar os benefícios da conectividade para mais pessoas e comunidades”, declarou.

Alvo também ressaltou sua expectativa em colaborar com os membros da associação. “Espero trabalhar com os membros da IATA, governos e parceiros da indústria para ajudar a garantir que a aviação continue sendo uma força de oportunidades, resiliência e crescimento”, disse.

Com mais de 25 anos de experiência no setor aéreo, Roberto Alvo ingressou na LAN Airlines — atualmente LATAM Airlines Group — em 2001. Ao longo de sua trajetória, ocupou cargos de liderança nas áreas financeira, comercial e estratégica, até assumir a presidência executiva da companhia em 2020.

Pouco depois de chegar ao comando da empresa, liderou a LATAM durante o processo de reestruturação sob o Chapter 11 da legislação norte-americana, além de enfrentar os impactos provocados pela pandemia de Covid-19. O executivo conduziu a transformação do grupo, que concluiu sua recuperação financeira em 2022.

Sob sua gestão, a LATAM ampliou sua posição como principal grupo aéreo da América Latina. A companhia expandiu sua malha de rotas regionais e internacionais, avançou em sua agenda de sustentabilidade e registrou resultados operacionais e financeiros consistentes. Atualmente, o grupo atende mais de 161 destinos em 27 países, desempenhando papel relevante na integração da América do Sul com o restante do mundo.

O diretor-geral da IATA, Willie Walsh, elogiou tanto o trabalho do antecessor quanto a chegada de Alvo à presidência do conselho.

“Luis Gallego foi um presidente diligente e incansável do Conselho de Administração da IATA, especialmente enquanto trabalhávamos em questões complexas relacionadas à modernização da governança da entidade. Agradeço pessoalmente por seu grande apoio”, afirmou.

Walsh também destacou a experiência do novo presidente. “O conselho estará em ótimas mãos com a transição da liderança para Roberto Alvo. Tendo conduzido o LATAM Airlines Group por desafios significativos até alcançar lucros recordes, ele possui a experiência necessária para ajudar a IATA a atender às necessidades de seus membros em tempos desafiadores”, declarou.

Segundo o executivo da IATA, a realização da assembleia anual no Rio de Janeiro já demonstrou o apoio de Alvo às iniciativas da organização. “Já vimos um exemplo de seu apoio ao trabalho da IATA ao sediar e presidir generosamente uma AGM bem-sucedida no Rio de Janeiro”, acrescentou.

Durante o evento, a IATA também anunciou que Mehmet Tevfik Nane, presidente do Conselho de Administração da Pegasus Airlines, foi escolhido para assumir a presidência da entidade a partir de junho de 2027, após o término do mandato de Roberto Alvo. A associação divulgou ainda a composição completa de seu conselho, formado por 32 integrantes.