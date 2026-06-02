Brasil volta a receber assembleia geral de companhias aéreas após 27 anos

247 - O Brasil voltará a receber, após 27 anos, a Assembleia Geral da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos), maior encontro da indústria aérea mundial. O evento terá a LATAM Airlines como anfitriã pela primeira vez e reunirá no Rio de Janeiro presidentes de 350 companhias aéreas, parceiros do setor e mais de 1,7 mil participantes de diferentes países, conforme postagem feita nesta terça-feira (2) por Jerome Cadier, CEO da LATAM Airlines.

Na publicação, Cadier destacou a relevância do retorno do encontro ao país. “O retorno desse grande encontro ao país reflete o crescimento da importância da nossa região para o mundo”, afirmou o CEO da LATAM. Segundo ele, a Assembleia Geral da IATA acontece desde 1945 e já havia passado pelo Brasil em duas ocasiões: 1947 e 1999.

A edição deste ano marca também a primeira vez em que a LATAM Airlines assume o papel de anfitriã do evento. De acordo com Cadier, a reunião será um espaço para debater os principais temas da aviação mundial, com a presença de executivos e representantes de companhias aéreas de diferentes regiões.

O CEO ressaltou que a América Latina e o Caribe ganharam relevância no setor aéreo nos últimos anos. Segundo dados da própria IATA mencionados por Cadier, a região registrou aumento de 10,8% na quantidade de rotas para passageiros na última década, além de crescimento de 5,1% na frequência de voos.

Cadier também afirmou que a LATAM tem participação importante nesse avanço. No Brasil, segundo ele, a companhia opera atualmente a maior malha aérea de sua história e lidera desde 2021 os mercados doméstico e internacional no país, de acordo com dados da ANAC.

Para o executivo, os próximos dias serão importantes para ampliar o debate sobre o futuro da aviação no Brasil e no mundo. “Sempre digo que a aviação é mal compreendida”, escreveu. “Mais uma vez, a LATAM está fazendo seu papel para que mais pessoas entendam a aviação e como podemos desenvolvê-la para aproveitar todo o potencial que o Brasil tem!”.

Cadier encerrou a publicação dando boas-vindas aos participantes que estarão no Rio de Janeiro para a Assembleia Geral da IATA. “Sejam todos muito bem-vindos ao Rio!”, afirmou.