Passageiro renomeia Bluetooth como “bomba” e força retorno de voo

247 - Um voo da United Airlines que partiu de Nova York, nos Estados Unidos, com destino a Palma de Maiorca, na Espanha, precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Newark Liberty após um passageiro renomear um dispositivo Bluetooth com o nome “bomba”.

O caso ocorreu no sábado, 30 de maio, base em informações da CBS News. A situação levou os pilotos do Boeing 767 a acionarem o código 7700, usado na aviação para indicar emergência geral.

De acordo com o áudio do controle de tráfego aéreo citado pela CBS News, a torre informou que a aeronave teria de passar por uma inspeção de segurança. Diante do alerta, o voo interrompeu a rota internacional e retornou ao aeroporto de onde havia partido.

Após o pouso, os passageiros foram retirados da aeronave com escolta policial. Antes de serem autorizados a embarcar novamente, eles passaram por procedimentos de inspeção conduzidos pela TSA, a Administração de Segurança de Transportes dos Estados Unidos, e pela Alfândega e Proteção de Fronteiras.

O episódio provocou atraso e mobilizou equipes de segurança no aeroporto norte-americano. A medida foi adotada como procedimento preventivo, diante da identificação do nome suspeito em um dispositivo Bluetooth dentro da aeronave.

O voo tinha como destino Palma de Maiorca, uma das principais cidades turísticas da Espanha. A aeronave, um Boeing 767 da United Airlines, só pôde seguir viagem depois da conclusão das verificações de segurança.