Aviação no Brasil bate recorde de passageiros no primeiro quadrimestre de 2026

247 - O Brasil superou 8 milhões de passageiros domésticos em abril e 33 milhões no primeiro quadrimestre de 2026, alcançando marcas inéditas na aviação nacional, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), divulgados nesta quarta-feira (20), conforme as informações fornecidas.

A movimentação confirma o avanço do setor aéreo no início do ano e reforça o impacto do turismo e da economia sobre os deslocamentos pelo país. De janeiro a abril, 33.735.228 passageiros viajaram em voos domésticos no Brasil, alta de 6,5% em relação aos 31.663.888 registrados no mesmo período de 2025.

O volume é o maior da série histórica da Anac, iniciada em 2000. Até então, o país nunca havia alcançado a marca de 33 milhões de passageiros domésticos nos quatro primeiros meses de um ano.

Em abril, o transporte aéreo doméstico também registrou recorde. Foram 8.006.624 passageiros no mês, crescimento de 1,1% sobre abril de 2025, quando 7.917.698 pessoas viajaram de avião dentro do país. Foi a primeira vez que o Brasil ultrapassou 8 milhões de passageiros domésticos em abril.

Expansão do turismo

O desempenho é atribuído também ao fortalecimento dos destinos nacionais, em um cenário no qual o turismo aparece como instrumento de crescimento econômico, geração de empregos e aumento de renda.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, celebrou os números e relacionou o resultado às políticas do governo do presidente Lula.

“Esse resultado histórico é fruto de um trabalho intenso do governo do presidente Lula, que compreende o turismo como uma engrenagem vital para a nossa economia. Não estamos falando apenas de estatística, mas de milhões de conexões que impulsionam o comércio, a hotelaria, o lazer e o desenvolvimento regional em todo o país, gerando mais renda e emprego para a nossa população”, afirmou.

Passageiros internacionais também batem recorde

A movimentação internacional também atingiu marcas históricas em abril e no acumulado dos quatro primeiros meses de 2026.

Em abril, o Brasil registrou 2.224.730 passageiros internacionais, número 4,2% superior aos 2.133.788 contabilizados no mesmo mês de 2025.

No primeiro quadrimestre, o país alcançou 10.574.548 passageiros internacionais, alta de 11% frente aos 9.504.350 registrados entre janeiro e abril do ano passado. O resultado também representa o maior volume da série histórica.

Total de passageiros chega a 44,3 milhões

Somando voos domésticos e internacionais, o Brasil teve a maior movimentação da história para um primeiro quadrimestre. Ao todo, foram 44.309.776 passageiros entre janeiro e abril de 2026.

O resultado representa crescimento de 7,6% em comparação com o mesmo período de 2025, quando o total havia sido de 41.168.238 passageiros.

Apenas em abril, a movimentação total chegou a 10.231.354 passageiros, entre domésticos e internacionais. O número ficou 1,7% acima dos 10.051.486 registrados em abril de 2025.