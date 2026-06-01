Petrobras reduz preço do querosene de aviação

247 - A Petrobras anunciou uma redução de 14,2% no preço médio de venda do querosene de aviação, o QAV, às distribuidoras a partir desta segunda-feira (1º). O corte representa uma queda de R$ 0,93 por litro em relação ao valor praticado no mês anterior e ocorre após uma sequência de aumentos registrada desde março.

Em comunicado, a estatal afirmou que a baixa no preço do combustível usado pela aviação acompanha a “atenuação do cenário de elevação das cotações internacionais”, movimento que havia sido pressionado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Segundo a companhia, os preços do QAV são atualizados sempre no começo de cada mês, conforme estabelecido nos contratos firmados com as distribuidoras. Esse modelo faz com que as alterações reflitam, de forma periódica, as variações observadas no mercado internacional e outros fatores que influenciam a formação dos preços.

Apesar da redução anunciada para junho, o querosene de aviação ainda acumula forte alta em 2026. De acordo com a Petrobras, o preço do combustível registra avanço de 54,5% no ano, o que equivale a um acréscimo de R$ 1,98 por litro na comparação com o valor em vigor em dezembro de 2025.

O QAV é um dos principais insumos do setor aéreo e tem impacto direto sobre os custos das companhias de aviação. A queda anunciada pela Petrobras ocorre em um momento de atenção do mercado para a trajetória dos combustíveis, especialmente diante da volatilidade internacional provocada por conflitos e instabilidades geopolíticas.

A redução de junho interrompe a sequência recente de reajustes positivos no combustível de aviação, mas não elimina o peso da alta acumulada no ano. A evolução dos preços nos próximos meses dependerá do comportamento das cotações internacionais e das condições previstas nos contratos da estatal com as distribuidoras.