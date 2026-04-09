Sabesp negocia novo plano de investimentos com Arsesp e amplia previsibilidade até 2029

247 - O novo plano de investimentos da Sabesp está em negociação com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e amplia a visibilidade sobre os recursos necessários para a universalização do saneamento. A proposta busca consolidar um planejamento mais detalhado e alinhado às demandas de longo prazo da companhia.

Durante evento realizado na quinta-feira (9), o CEO da Sabesp, Carlos Piani, afirmou que o planejamento inicial apresentado no contexto da privatização não refletia plenamente a dimensão dos investimentos necessários. Segundo ele, a companhia ainda operava com projetos de curto prazo, o que limitava a capacidade de projeção até a conclusão das metas.

“Quando a companhia foi privatizada, falou-se em R$ 70 bilhões em investimentos (até 2029), só que a Sabesp tinha projetos de mais ou menos 15 meses, então não havia uma visibilidade até o final da universalização”, declarou.

O novo plano, ainda em fase de discussão com a Arsesp, será posteriormente apresentado ao mercado. A revisão incorpora maior detalhamento técnico e amplia o grau de confiança nos empreendimentos em execução.

De acordo com Piani, a evolução dos projetos reduziu as incertezas entre as fases conceituais e executivas das obras. “Os projetos executivos ainda têm um grau de variação em relação ao projeto conceitual para o projeto executivo, mas acho que a confiança que temos hoje nas obras é muito maior”, afirmou.

No campo financeiro, o executivo indicou que a companhia já assegurou parte significativa dos recursos previstos para o ano. Cerca de 75% do volume estimado de captação para 2026 já foi garantido, reforçando a capacidade de financiamento das iniciativas em andamento.