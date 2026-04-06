Sabesp amplia atuação e adquire 90% da Sanessol em Mirassol após aval do Cade

247 - A Sabesp Participações, empresa controlada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), concluiu a aquisição de 90% das ações da Saneamento de Mirassol (Sanessol S.A.), consolidando sua presença no setor de saneamento no interior paulista. A operação foi aprovada sem restrições pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conforme despacho publicado no Diário Oficial da União.

A transação é considerada estratégica para a Sabesp, que busca ampliar e fortalecer sua atuação nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município de Mirassol (SP). Com a aquisição, a companhia avança em seu planejamento de expansão, reforçando sua presença em mercados regionais considerados relevantes para o setor.

Anteriormente, a participação na Sanessol pertencia à Iguá Saneamento. A venda integra a estratégia da empresa de reorganizar seu portfólio, priorizando investimentos em operações em estágio de desenvolvimento e com maior potencial de geração de valor. Os recursos obtidos com a negociação serão destinados ao reforço de caixa.

A aprovação sem restrições pelo Cade indica que não foram identificados impactos negativos à concorrência, permitindo a conclusão da operação sem imposição de condicionantes.