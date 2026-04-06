São Paulo lidera geração de empregos e cria 3,4 mil vagas por dia em fevereiro

247 - O estado de São Paulo registrou a criação de quase 96 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, o equivalente a cerca de 3,4 mil novas vagas por dia, consolidando sua liderança na geração de postos formais no país. O desempenho reflete o avanço do mercado de trabalho paulista em diferentes setores da economia, segundo dados da Fundação Seade com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo com os dados oficiais, São Paulo respondeu por 37,5% de todas as vagas formais criadas no Brasil em fevereiro, além de concentrar 72% dos empregos gerados na região Sudeste no período. O volume reforça a posição do estado como principal motor da empregabilidade nacional. No acumulado do primeiro bimestre, foram criados quase 112 mil postos de trabalho, enquanto nos últimos 12 meses o total se aproxima de 244 mil vagas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) atribuiu o desempenho às políticas adotadas pela gestão estadual. “A expansão do emprego em São Paulo reflete as medidas que o Governo do Estado adota para facilitar a vida de quem quer empreender e investir nos nossos 645 municípios. Há mais de três anos, nossa prioridade é fazer São Paulo avançar cada vez mais na direção certa com liberdade econômica, políticas públicas pró-mercado e ambiente de negócios simples e com menos burocracia”, afirmou.

Os números mostram crescimento contínuo no mercado de trabalho paulista em diferentes períodos: alta de 0,66% em fevereiro, 0,76% no acumulado do ano e 1,68% nos últimos 12 meses. No mesmo intervalo, o Brasil registrou a criação de 255.321 vagas em fevereiro, 370.339 no bimestre e pouco mais de 1 milhão em 12 meses.

Outro destaque é o rendimento médio de admissão. Em fevereiro, São Paulo registrou o maior salário inicial do país, com média de R$ 2.593, superando o Distrito Federal (R$ 2.541,41), Rio de Janeiro (R$ 2.468,23) e Santa Catarina (R$ 2.397,48). O valor pago no estado é 10,5% superior à média nacional, de R$ 2.346,97. A região Sudeste também liderou nesse indicador, com média de R$ 2.487,13.

Entre os setores econômicos, o de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos em fevereiro, com 73.924 vagas. Dentro desse segmento, destacaram-se as áreas de informação e comunicação, além de atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que somaram 20.321 postos. Também tiveram desempenho relevante os setores de alojamento e alimentação, com 10.638 vagas, e transporte, armazenagem e correio, com 8.472.

Na sequência, a indústria criou 9.733 empregos, com destaque para a indústria de transformação, responsável por 9.342 vagas. A construção civil também apresentou resultado expressivo, com 9.476 novos postos, enquanto o comércio e a reparação de veículos automotores e motocicletas geraram 7.119 empregos no período.