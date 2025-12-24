Savencia anuncia compra da Quatá e amplia atuação no Brasil

247 - A Savencia Fromage & Dairy anunciou a assinatura de um acordo para a aquisição da Quatá Alimentos, fabricante brasileira de queijos e derivados lácteos. A operação amplia a presença do grupo francês no mercado brasileiro e fortalece seu portfólio local com marcas tradicionais do consumo doméstico, como Glória e Quatá, além da já consolidada Polenghi.

Em comunicado, a Savencia informou que a transação permitirá complementar sua atuação no setor de lácteos no Brasil, reunindo a força das marcas da Quatá ao conjunto já existente no país, que inclui Polenghi, Campo Lindo, Polenguinho e Frescatino. Segundo a empresa, a incorporação amplia a oferta de produtos e reforça sua posição no mercado nacional.

A Quatá possui uma linha ampla e complementar de queijos e produtos derivados do leite, com forte reconhecimento entre os consumidores. A empresa tem controle familiar e baseia sua operação na captação de leite em regiões dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O CEO global da Savencia, Olivier Delaméa, destacou o peso estratégico da aquisição. “A aquisição reforça a presença histórica da Savencia no Brasil, onde o grupo está estabelecido há décadas”, afirmou. Ele acrescentou que o movimento representa “um passo importante na nossa trajetória de crescimento no País, ao complementar o portfólio e fortalecer nossa posição no mercado brasileiro de lácteos”.

Os fundadores da Quatá Alimentos, José Henrique Coutinho e Maurício Franco, também comentaram a operação. “Hoje damos um novo passo em nossa história ao nos juntarmos à grande família Savencia. Essa aliança honra a trajetória da Quatá e reforça nosso compromisso com a continuidade do seu desenvolvimento”, declararam.

A conclusão da transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conforme as regras antitruste brasileiras. Até que o processo seja finalizado, Savencia e Quatá continuarão operando de forma independente, mantendo a normalidade dos negócios e o atendimento a clientes e consumidores.

A Savencia Fromage & Dairy é um grupo alimentício independente, de controle familiar, com cerca de 22,7 mil colaboradores no mundo. A companhia está entre os principais players globais do setor lácteo, sendo o segundo maior grupo de queijos da França e o quinto maior do mundo.