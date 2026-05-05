Shopee inaugura centros logísticos em Vitória, Curitiba e Fortaleza

247 - A Shopee inaugurou três novos centros de distribuição em Vitória, Curitiba e Fortaleza, em uma nova etapa de expansão de sua malha logística no Brasil, as informações são do Broadcast. As unidades devem gerar cerca de 900 empregos e terão capacidade conjunta para processar mais de 700 mil pedidos por dia.

A abertura dos centros faz parte do plano de crescimento logístico da empresa ao longo de 2026. A operação reforça a presença da plataforma em regiões estratégicas e busca reduzir o tempo entre a separação das mercadorias e a entrega ao consumidor final.

Os novos centros funcionam no modelo cross-docking. Nesse sistema, os produtos não permanecem armazenados por longos períodos: as mercadorias são recebidas, separadas e encaminhadas rapidamente para a etapa de entrega. A estratégia é usada para dar mais agilidade ao fluxo logístico e ampliar a previsibilidade dos prazos.

A expansão em Vitória, Curitiba e Fortaleza ocorre depois de outras inaugurações feitas pela Shopee no início do ano. A empresa já havia aberto centros de fulfillment em Goiás, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Diferentemente do cross-docking, o fulfillment envolve etapas mais amplas da operação, como armazenagem, separação e preparação dos pedidos.

Segundo a Shopee, os investimentos recentes já tiveram impacto sobre os prazos de entrega. No quarto trimestre de 2025, o tempo médio de entrega caiu 1,5 dia na comparação anual.

O head de expansão da Shopee, Rafael Flores, afirmou que o reforço da estrutura logística permite atender melhor consumidores e vendedores. “Com a ampliação da capacidade em regiões estratégicas, conseguimos encurtar prazos e dar mais previsibilidade às entregas, ao mesmo tempo em que fortalecemos o ecossistema de vendedores locais”, disse.

Com os novos centros, a Shopee passa a contar com 22 centros de distribuição no Brasil. Desse total, 17 operam no modelo cross-docking e cinco são unidades de fulfillment.

A estrutura logística da empresa no país também inclui mais de 200 hubs, cerca de 3 mil Agências Shopee e mais de 45 mil motoristas parceiros responsáveis pelas entregas. A ampliação da rede indica a continuidade da disputa por eficiência logística no comércio eletrônico brasileiro, em um cenário no qual prazo e previsibilidade de entrega se tornaram fatores centrais para a competitividade das plataformas.