Soja recua de máxima de quase dois anos; milho avança com posicionamento antes do fim de semana

Por Karl Plume

CHICAGO, 13 Mar (Reuters) - Os preços futuros da soja nos Estados Unidos enfraqueceram nesta sexta-feira, depois de atingirem uma alta de quase dois anos na sessão anterior, devido à alta dos preços do petróleo, enquanto o milho se firmou, com os operadores ajustando suas posições antes do fim de semana.

O trigo avançou com as compras especulativas e técnicas do final da semana, e com as condições de seca e as previsões de queda nas temperaturas no cinturão de trigo das Planícies gerando preocupações sobre a safra de inverno.

Os mercados de grãos ainda estavam nervosos com a guerra EUA-Israel contra o Irã, que se aproximava da marca de duas semanas, e com os preços do petróleo pairando perto das máximas de quatro anos.

Os preços mais altos do petróleo podem sustentar os futuros das safras como parte dos fluxos de investimento em commodities impulsionados por fatores geopolíticos e econômicos, e porque o milho e o óleo de soja são usados para produzir biocombustível. [O/R]

"Se a situação se acalmar no fim de semana, poderemos ter uma queda significativa" na próxima semana, disse Jack Scoville, analista do The Price Futures Group. "Mas se a situação esquentar e o petróleo continuar a subir, poderemos ter uma alta significativa."

Os operadores estão aguardando uma reunião neste fim de semana entre o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, para avaliar as perspectivas de uma visita planejada pelos presidentes Donald Trump e Xi Jinping no final de março.

As importações chinesas de soja dos EUA são uma questão importante, uma vez que os rivais geopolíticos mantêm negociações comerciais prolongadas.

A soja de maio da bolsa de Chicago ficou 2 centavos mais baixa, a US$12,2525 o bushel, com alta de 2% na semana, o sexto ganho semanal consecutivo do contrato.

O milho de maio fechou com alta de 4,75 centavos, a US$4,6725 o bushel, ganhando 1,5% na semana.

O trigo de maio da CBOT subiu 15,25 centavos, encerrando a US$6,1375 o bushel, com a compra técnica acima do nível de US$6 acelerando os ganhos. O contrato caiu 0,5% na semana.

(Reportagem adicional de Ella Cao e Lewis Jackson em Pequim e Gus Trompiz em Paris)