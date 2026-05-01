Supermercados BH compra Epa e Mineirão e avança no ranking do varejo nacional

247 A rede mineira Supermercados BH anunciou, nesta quinta-feira (30), a compra da DMA Distribuidora, responsável pelas bandeiras Epa Supermercados e Mineirão Atacarejo. O acordo, assinado no dia 28, ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e teve valor mantido em sigilo. Com a operação, o grupo amplia significativamente sua atuação e consolida posição entre os maiores do varejo alimentar no país.

As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico. Segundo a publicação, a aquisição representa um movimento estratégico que fortalece a presença do Supermercados BH no mercado nacional, especialmente ao incorporar operações em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco, onde a DMA já atuava.

Atualmente na quarta posição do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Supermercados BH, controlado pelo empresário Pedro Lourenço de Oliveira, conhecido como Pedrinho BH, passa a somar faturamento de R$ 34,6 bilhões com a incorporação. A cifra aproxima a companhia do terceiro colocado, o Grupo Mateus, que registrou R$ 43,5 bilhões em receitas, e amplia a distância em relação ao GPA (Grupo Pão de Açúcar), quinto colocado, com R$ 20,6 bilhões.

A DMA Distribuidora, por sua vez, ocupa a 14ª posição no ranking da Abras, com faturamento de R$ 8,9 bilhões em 2025. A empresa pertence aos empresários Walter Arantes e Vicente Bretz, que mantêm uma relação de longa data com Pedrinho BH.

Em comunicado oficial, o Supermercados BH destacou que “a operação representa um movimento estratégico relevante para ambas as companhias e, uma vez concluída, permitirá ao Supermercados BH ampliar significativamente sua presença, passando a contar com aproximadamente 600 lojas, além de centros de distribuição e postos de combustíveis”.

A empresa também afirmou que a aquisição busca “potencializar ganhos de escala, aumentar a eficiência operacional e fortalecer a capacidade de atendimento ao consumidor, com foco na melhoria contínua da experiência de compra, na ampliação do sortimento e na otimização da logística”.

Antes do negócio, o Supermercados BH contabilizava 406 lojas em Minas Gerais e no Espírito Santo, com vendas de R$ 25,7 bilhões no ano passado. Com a compra, o grupo também avança para o Nordeste, onde o Mineirão Atacarejo possui unidades.

A relação entre os empresários envolvidos na transação remonta a décadas. Em 2023, o Supermercados BH já havia adquirido unidades do Epa e Mineirão no Espírito Santo, marcando sua entrada no mercado capixaba. Ainda nos anos 1990, Walter Arantes e Vicente Bretz tiveram papel decisivo no início da trajetória de Pedrinho BH, ao oferecerem o primeiro ponto comercial da rede, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A loja inicial contava com apenas três check-outs e envolvia o trabalho de familiares do empresário. Ao longo dos anos, Pedrinho expandiu os negócios adquirindo pequenos mercados em dificuldades, consolidando a marca BH, cujo nome faz referência à capital mineira.

Em entrevista concedida à Folha de S.Paulo no final de 2025, o empresário comentou sua estratégia de atuação no setor e sua preferência por formatos menores de loja. “Eu abri [atacarejo] porque estava todo mundo abrindo”, afirmou. “Mas a maioria das nossas lojas tem entre 1.000 e 2.000 m². Esse é o tamanho que eu gosto de trabalhar. Loja grande eu não gosto, porque se o consumidor vai comprar uma carne, um papel toalha, vai andar quase um quilômetro em 10 mil m², né? Hoje está todo mundo sem tempo”.

A história das redes adquiridas também remonta a décadas. O Epa Supermercados surgiu em 1950, a partir de uma pequena mercearia em Belo Horizonte. Já o Mineirão Atacarejo foi criado em 2016, ampliando a atuação do grupo DMA no segmento de atacado.