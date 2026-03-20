Suzano anuncia novo aumento global da celulose com reajustes a partir de abril nos mercados

247 - A Suzano anunciou nesta sexta-feira (20) um novo aumento nos preços da celulose nos principais mercados internacionais, com vigência a partir de abril. A medida atinge diferentes regiões com reajustes distintos, refletindo a estratégia comercial da companhia diante das condições globais do setor.

Nos países asiáticos, incluindo a China, o aumento será de US$ 20 por tonelada. Já para os mercados das Américas e da Europa, o reajuste será mais elevado, chegando a US$ 50 por tonelada.

Com a atualização, o preço da celulose na Europa deverá atingir US$ 1.380 por tonelada, consolidando um novo patamar para a commodity na região. A decisão ocorre em um contexto de ajustes frequentes no mercado internacional, influenciado por fatores como demanda, custos de produção e dinâmica de oferta.

Maior produtora mundial de celulose de fibra curta, a Suzano mantém papel central no abastecimento global da matéria-prima, utilizada amplamente na fabricação de papel e produtos derivados. A política de reajustes periódicos adotada pela empresa acompanha as oscilações do mercado e busca preservar a competitividade da companhia no cenário internacional.