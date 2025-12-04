Suzano obtém aval do BNDES para investir R$ 451,7 milhões em modernização

247 - A Suzano anunciou um novo ciclo de investimentos voltado à modernização de unidades fabris e ao reforço de sua estrutura de gestão de resíduos em diversas regiões do país. A iniciativa, que integra o programa corporativo de metas climáticas “Compromissos para Renovar a Vida”, recebeu aprovação financeira do BNDES para ampliar eficiência operacional e avançar em ações de sustentabilidade.

De acordo com informações do Brazil Stock Guide, o banco estatal aprovou R$ 451,7 milhões — parte de um pacote total de R$ 700 milhões — para impulsionar oito projetos que dialogam diretamente com as metas de descarbonização e inovação industrial da fabricante de celulose.

Nos planos da companhia, uma fatia de R$ 108,9 milhões proveniente do Fundo Clima será destinada a iniciativas de redução do consumo de combustíveis fósseis e melhorias de eficiência energética. Na fábrica de Limeira (SP), a otimização do processo de vapor deve eliminar cerca de 10,5 milhões de m³ de gás natural ao ano, evitando aproximadamente 25 mil toneladas de emissões de CO₂ equivalente. Já em Aracruz (ES), a empresa ampliará em 200 mil m³ a capacidade de armazenagem de resíduos e acrescentará equipamentos para a dragagem de lodo em lagoas de tratamento.

O conjunto de projetos também mira segurança e produtividade. Em Mogi das Cruzes (SP), serão construídas faixas de aceleração e desaceleração para melhorar o acesso rodoviário e reforçar a proteção de trabalhadores e comunidades próximas. Em Mucuri (BA), a Suzano instalará um novo estágio de separação de areia no processo de cozimento e promoverá a reforma de difusores, incluindo telas, chapas perfuradas e sistemas de içamento. Em Três Lagoas (MS), a substituição de três bombas de cavacos busca elevar a confiabilidade do fluxo produtivo e reduzir gargalos.

Segundo Marcos Assumpção, vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano, “a parceria com o BNDES é essencial para viabilizar iniciativas de redução de emissões, circularidade e confiabilidade de equipamentos. Esse conjunto de iniciativas eleva a competitividade de todas as unidades que serão beneficiadas”.

O movimento reforça a convergência entre política industrial e financiamento climático no Brasil. O BNDES tem ampliado o uso de linhas de crédito ambientais para setores de alto consumo energético, como o de celulose e papel — que produziu 25,5 milhões de toneladas de celulose em 2024, alta de 5,2% em relação a 2023. As exportações cresceram 33,2%, superando a marca de US$ 10 bilhões e fortalecendo a relevância do setor para a balança comercial brasileira, em sintonia com crescentes exigências de sustentabilidade no mercado global.

Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Clima financia ações voltadas à mitigação de emissões, adaptação e desenvolvimento tecnológico de base climática.