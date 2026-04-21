Tim Cook deixará comando da Apple após 14 anos

247 - A Apple anunciou nesta segunda-feira (20) que o executivo Tim Cook deixará o cargo de CEO em 1º de setembro, assumindo a função de chairman executivo da companhia. A decisão marca uma mudança histórica na liderança da gigante de tecnologia, que será comandada por John Ternus, atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware.

A informação foi divulgada inicialmente pela revista Wired, que detalhou a transição e os impactos da mudança na estratégia da empresa. Segundo a publicação, a saída de Cook ocorre após meses de especulações sobre o futuro da liderança da Apple, especialmente em meio à crescente pressão do mercado por avanços em inteligência artificial.

Cook assumiu o comando da Apple em 2011, após a saída de Steve Jobs, e liderou um período de forte expansão financeira. Na época, a empresa valia cerca de US$ 350 bilhões; atualmente, ultrapassa os US$ 4 trilhões em valor de mercado. A base de usuários também cresceu significativamente, alcançando mais de 2,5 bilhões de dispositivos ativos no mundo.

Durante sua gestão, a Apple lançou produtos importantes como o Apple Watch e os AirPods, que se tornaram pilares da divisão de acessórios, responsável por cerca de US$ 36 bilhões em receita no último ano fiscal. Outro destaque foi a expansão da área de serviços, que passou de cerca de US$ 3 bilhões por trimestre em 2011 para aproximadamente US$ 30 bilhões no final do último ano, representando mais de um quarto das vendas totais da companhia.

Apesar dos resultados financeiros expressivos, alguns projetos não alcançaram o sucesso esperado. Entre eles, o desenvolvimento de um carro autônomo, que não avançou, e o headset de realidade virtual Apple Vision Pro, considerado caro e com baixa adesão no mercado. A gestão de Cook também foi marcada pela eficiência operacional, especialmente durante a pandemia, quando conseguiu manter a cadeia de produção e diversificar fornecedores diante de pressões comerciais.

A relação da Apple com a China também ganhou relevância sob seu comando. O país se consolidou como um dos principais polos de produção e consumo da empresa, que chegou a liderar o mercado de smartphones local com cerca de 22% de participação. No entanto, a companhia enfrentou críticas e questionamentos sobre possíveis vínculos de fornecedores com trabalho forçado, além de pressões políticas relacionadas à legislação norte-americana.

No campo político, Cook estreitou relações com o presidente Donald Trump após seu retorno à Casa Branca, participando de eventos públicos e contribuindo financeiramente com a cerimônia de posse em 2025.

John Ternus, que assumirá o cargo de CEO, está na Apple desde 2001 e lidera a engenharia de hardware desde 2021. Ele participou do desenvolvimento de produtos como iMac, MacBooks, iPhones e chips próprios da empresa. Em comunicado, Cook afirmou: “Ternus tem a mente de um engenheiro, a alma de um inovador e o coração para liderar com integridade e honra.”

Em entrevista à Wired em março, Ternus comentou o posicionamento da Apple diante da inteligência artificial e afirmou: “Nossos produtos são o melhor lugar para as pessoas usarem as ferramentas de IA existentes.”

A sucessão também inclui mudanças internas. Johny Srouji, responsável pelo desenvolvimento de chips da Apple, foi promovido ao cargo de diretor de hardware.

Cook, de 65 anos, iniciou sua trajetória na Apple em 1998, convidado por Steve Jobs para liderar as operações globais. Ao longo de mais de duas décadas, consolidou-se como uma das figuras centrais da empresa e manteve relação próxima com o fundador.

Em entrevista concedida em 2024, o executivo já havia indicado que sua permanência no cargo dependeria de um momento pessoal. “Farei isso até que a voz na minha cabeça diga que é hora, e então vou me concentrar no próximo capítulo”, afirmou.

A transição marca o encerramento de uma era na Apple, com a expectativa de que a nova liderança conduza a empresa em um cenário de maior competição tecnológica e transformação digital.