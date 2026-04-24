Transporte aéreo cresce 7,7% no Brasil no primeiro trimestre de 2026

247 - O transporte aéreo de passageiros no Brasil registrou crescimento de 7,7% no primeiro trimestre de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pelo aumento das viagens internacionais e pela recuperação da demanda no setor.

No período, mais de 33,5 milhões de passageiros embarcaram em voos domésticos e internacionais no país, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) com base em informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O desempenho foi puxado pelo segmento internacional, que apresentou expansão de 13% no trimestre, totalizando mais de 8,3 milhões de passageiros. Já o mercado doméstico também avançou, com crescimento de 6% e cerca de 25,2 milhões de viajantes transportados.

Considerando apenas o mês de março, o setor atingiu um recorde para o período, com 10,6 milhões de passageiros. Desse total, 8 milhões utilizaram voos domésticos, enquanto 2,6 milhões viajaram em rotas internacionais.

Na comparação com março do ano anterior, o crescimento total foi de 3,1%. O mercado doméstico teve alta mais moderada, de 1,3%, enquanto o segmento internacional registrou avanço mais expressivo, de 8,9%.

Diante da pressão de custos enfrentada pelas companhias aéreas, o governo federal adotou medidas para aliviar o setor. Entre as iniciativas estão a redução a zero das alíquotas de PIS/Cofins sobre o querosene de aviação (QAV) e o adiamento de tarifas de navegação aérea.

Além disso, novas ações seguem em análise para conter impactos sobre os preços das passagens, conforme indicou o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.