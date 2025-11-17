UE retoma pré-listing e libera habilitação direta de exportadores brasileiros

247 - A União Europeia confirmou ao governo brasileiro a retomada do pré-listing para exportadores de carne de aves e ovos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (28) pelo Ministério da Agricultura, que recebeu comunicação formal da Comissão Europeia. A ratificação ocorre após notícia inicial publicada pelo Broadcast, citada pela pasta.

Segundo o ministério, o bloco aceitou novamente o modelo que permite ao Brasil habilitar diretamente os frigoríficos aptos a exportar, desde que cumpram todas as exigências sanitárias europeias. O pré-listing dispensa vistorias individuais realizadas pela autoridade sanitária da UE e havia sido suspenso em 2018, após a Operação Trapaça, que integrou o conjunto de investigações da Operação Carne Fraca.

Com a retomada, os estabelecimentos brasileiros poderão ser indicados pelo Ministério da Agricultura e, uma vez informados oficialmente à UE, estarão autorizados a exportar. O ministro Carlos Fávaro destacou que o país estava fora desse mercado havia sete anos. “A UE é mercado espetacular, remunerador para o frango e para os ovos brasileiros estava fechado desde 2018. Portanto, sete anos com o Brasil fora. Todas as agroindústrias brasileiras que produzem ovos e frangos e que cumprirem os pré-requisitos sanitários podem vender para a Comunidade Europeia”, afirmou.

A nota do ministério informa ainda que a União Europeia realizará auditoria no primeiro trimestre de 2026 para avaliar a reabertura do mercado de pescados. O bloco também analisará a possibilidade de retomar o pré-listing para frigoríficos de carne bovina.