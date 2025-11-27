Vale aprova remuneração aos acionistas de R$15,3 bi

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - aprovou nesta quinta-feira a distribuiçãO conselho de administração da Vale o de remuneração aos acionistas de R$3,58 por ação ordinária e por ação preferencial da classe especial de emissão da companhia.

Considerando a base de ações da empresa, o total a ser pago deve somar cerca de R$15,3 bilhões, entre janeiro e março.

Em fato relevante, a mineradora afirmou que os dividendos e JCP foram declarados com base no balanço de 30 de setembro de 2025 e correspondem à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2025, contemplando a remuneração mínima prevista na Política de Remuneração aos Acionistas.

Nos nove primeiros meses do ano, a Vale registrou lucro líquido de US$6,2 bilhões.

A empresa detalhou que em 7 de janeiro será pago o valor de R$1,24 por ação, sob a forma de dividendos, e em 4 de março R$0,77 por ação, sob a forma de dividendos, além de R$1,57 por ação, sob a forma de juros sobre o capital próprio (JCP).

A Vale ponderou ainda que poderá ser necessário anunciar eventualmente uma "pequena variação" do valor por ação a ser pago até as datas de corte em decorrência do programa de recompra de ações em vigor, que impacta o número de ações em tesouraria.

(Por Alberto Alerigi Jr. e Marta Nogueira)