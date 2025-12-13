Venda de ações da SpaceX eleva valuation da empresa para US$800 bi em meio a possível IPO, mostra carta

Por Joey Roulette e Gursimran Mehar

13 Dez (Reuters) - A SpaceX está se preparando para abrir seu capital no próximo ano e iniciou uma oferta secundária de ações que avaliará a empresa em US$800 bilhões, de acordo com uma carta aos acionistas enviada pelo diretor financeiro da empresa, Bret Johnsen, e vista pela Reuters.

A decisão da empresa liderada por Elon Musk de abrir seu capital na bolsa de valores, o que pode se tornar um dos maiores IPOs globais, foi impulsionada principalmente pela rápida expansão do negócio de internet via satélite Starlink da SpaceX, incluindo planos para serviço direto para celulares e o progresso em seu programa de foguetes Starship para missões à Lua e a Marte.

Na carta datada de 12 de dezembro, Johnsen afirmou que a SpaceX aprovou um acordo pelo qual investidores novos e existentes, juntamente com a empresa, comprarão até US$2,56 bilhões em ações de acionistas elegíveis a US$421 por ação.

"Estamos preparando a empresa para um possível IPO em 2026. Se isso realmente acontecerá, quando acontecerá e a que avaliação ainda são questões bastante incertas, mas acreditamos que, se executarmos o plano de forma brilhante e os mercados cooperarem, uma oferta pública poderá levantar uma quantia significativa de capital", disse Johnsen.

A SpaceX pretende usar o capital para aumentar a frequência de voos da Starship, implantar centros de dados de inteligência artificial (IA) no espaço, construir a Base Lunar Alpha e enviar missões tripuladas e não tripuladas a Marte, disse Johnsen.

A SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Bloomberg News e o The New York Times noticiaram a venda de ações na sexta-feira.

Musk insinuou uma possível oferta pública inicial de ações (IPO) da SpaceX em um post na plataforma de mídia social X no início desta semana.

A Reuters informou na terça-feira, citando uma fonte familiarizada com o assunto, que a empresa de foguetes e satélites pretende levantar mais de US$25 bilhões em um IPO que pode ocorrer já em junho.

Investidores receberam bem as notícias de que a SpaceX estaria considerando um potencial IPO que financiaria as ambições de Musk em Marte e avaliaria a empresa de foguetes e satélites em mais de US$ 1 trilhão.

De acordo com dados da Crunchbase, a SpaceX ocupa a segunda posição entre as startups privadas mais valiosas do mundo, atrás apenas da OpenAI, criadora do ChatGPT.

As negociações sobre um plano de abertura de capital estão se desenrolando em um contexto de ressurgimento do mercado de IPOs em 2025, após um período de três anos de estagnação.

(Reportagem de Joey Roulette e Gursimran Kaur)