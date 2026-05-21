Vendas de aço recuam 1,1% em abril; setor prevê alta em maio

247 - As vendas da rede de distribuição de aços planos associada ao Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, o Inda, recuaram em abril, em um movimento de ajuste após o desempenho de março. O volume comercializado somou 314 mil toneladas, queda de 10,8% na comparação mensal e retração de

Apesar do resultado negativo em abril, a rede associada ao Inda projeta recuperação em maio, com expectativa de crescimento de 10% nas compras e nas vendas em relação ao mês anterior. Com isso, o acumulado de janeiro a maio deve registrar queda de 1,1% na comparação com igual período de 2025.

O presidente do Inda, Carlos Jorge Loureiro, avalia que o setor ainda pode encerrar o ano com desempenho positivo. “Estamos caminhando para crescimento de 1% a 2% no ano”, afirmou.

Importações têm forte queda em abril

As importações também recuaram de forma expressiva. Em abril, o volume importado somou 166,6 mil toneladas, baixa de 38,6% em relação a março. Na comparação com abril de 2025, a queda foi ainda maior, de 43,2%.

Loureiro afirmou que, em um cenário conservador, é possível esperar uma redução de 20% nas importações ao longo de 2026. Ainda assim, disse considerar possível uma retração mais intensa, que poderia chegar a “30%, 35% ou 40%”.

Segundo o presidente do Inda, fornecedores de outros países não contam com as mesmas vantagens logísticas observadas nas compras chinesas. Ele também apontou que os preços praticados por esses mercados são mais elevados, fator que pesa sobre a competitividade das importações.

Estoques sobem, mas tendência pode mudar

Os estoques da rede de distribuição tiveram alta de 1,7% em abril na comparação com março, alcançando 1,157 milhão de toneladas. O giro de estoque encerrou o mês em 3,7 meses.

Loureiro avaliou que a tendência de alta nos preços pode levar a uma redução dos estoques nos próximos meses, à medida que distribuidores ajustem suas compras ao novo cenário de mercado.

Compras caem no mês, mas sobem no ano

As compras da rede em abril totalizaram 333 mil toneladas, o que representa queda de 6,1% em relação a março. Na comparação com abril do ano passado, porém, houve avanço de 4%.

O comportamento mostra uma diferença entre o ajuste de curto prazo e a leitura anual do setor. Enquanto o mês de abril registrou retração frente ao desempenho imediatamente anterior, alguns indicadores ainda mostram resistência quando comparados aos resultados de 2025.

Exportações avançam com vendas à Europa

As exportações tiveram forte crescimento em abril, com alta de 74% sobre o mesmo mês de 2025. O volume exportado chegou a 887,5 mil toneladas.

Loureiro atribuiu o avanço principalmente às vendas para a Europa. Segundo ele, o continente ampliou sua produção em meio ao esforço para reduzir a dependência de importações chinesas, o que abriu espaço para maior demanda por aço brasileiro.