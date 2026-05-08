Vendas de carros eletrificados podem atingir 450 mil em 2026

247 - As vendas de carros eletrificados no Brasil podem alcançar entre 420 mil e 450 mil unidades em 2026, segundo projeção divulgada pela Anfavea nesta sexta-feira (8), em meio ao avanço da participação de híbridos e elétricos no mercado nacional.

De acordo com a entidade que representa as montadoras, os veículos eletrificados atingiram participação recorde de 18,3% nas vendas de abril, o equivalente a mais de 40 mil unidades comercializadas no mês.

O desempenho reforçou a expectativa de crescimento do segmento em 2026. Em 2025, foram vendidos 285,4 mil carros híbridos e elétricos no país. Mantido o ritmo observado nos primeiros meses deste ano, a Anfavea avalia que o mercado poderá superar com folga o resultado do ano anterior.

A projeção foi apresentada pelo presidente da Anfavea, Igor Calvet, durante a divulgação dos resultados de abril. Segundo ele, o avanço dos eletrificados no mercado brasileiro já indica uma mudança estrutural no perfil da indústria automotiva.

“Daqui a pouco vamos chegar à metade dos veículos dessa nova forma de propulsão sendo produzidos no País”, afirmou Calvet.

O balanço da Anfavea também mostra aumento da presença de modelos nacionais entre os eletrificados vendidos no Brasil. Neste ano, 40% dos veículos híbridos e elétricos comercializados são montados no país. Em 2025, essa fatia era de 25,7%.

O crescimento da produção local indica que as montadoras instaladas no Brasil vêm ampliando sua participação em um segmento antes mais dependente de importações. Para a Anfavea, a tendência é de continuidade da expansão, impulsionada pela maior oferta de modelos, pela consolidação dos híbridos e pelo aumento da demanda por alternativas de propulsão mais eficientes.

Com o recorde de abril, os carros eletrificados consolidam sua presença no mercado brasileiro e passam a representar quase um quinto das vendas mensais de automóveis no país.