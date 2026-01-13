Vendas de veículos crescem 2,1% em 2025

247 - As vendas de veículos novos no Brasil encerraram 2025 com crescimento modesto, distante do ritmo observado no ano anterior e aquém das expectativas iniciais do setor. Mesmo com um desempenho expressivo no último mês do ano, o mercado automotivo avançou apenas 2,1% no acumulado anual.

Ao longo do ano, foram emplacadas 2,69 milhões de unidades, considerando automóveis de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O resultado ficou bem abaixo da expansão de 14,1% registrada em 2024 e também das projeções iniciais feitas pelas entidades representativas do setor automotivo.

No início do ano, a expectativa era de crescimento de 5% nas vendas de veículos zero quilômetro. Com o avanço de 2025, as previsões foram sendo revistas para baixo e, na última atualização, já apontavam para uma alta próxima de 2,6%, ainda superior ao resultado efetivamente alcançado. As montadoras também reduziram suas estimativas ao longo do período, partindo de projeções mais otimistas e encerrando o ano com expectativas mais moderadas.

O principal fator para a desaceleração do mercado foi a elevação dos juros, que encareceu o crédito e restringiu o acesso ao financiamento, instrumento essencial para a compra de veículos no País. Por outro lado, alguns elementos ajudaram a sustentar o nível de vendas, como a expansão do emprego e da renda, o aumento das compras realizadas por locadoras e os descontos no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) concedidos pelo governo federal a modelos de entrada incluídos no programa Carro Sustentável.

Apesar do desempenho contido no acumulado do ano, dezembro se destacou de forma positiva. No mês, foram licenciadas 279,4 mil unidades, o maior volume mensal registrado em onze anos. O número representa crescimento de 8,6% em relação a dezembro de 2024 e alta de 17,1% na comparação com novembro.

Desde dezembro de 2014, quando o mercado brasileiro alcançou a marca de 370 mil veículos vendidos em um único mês, não se observava um volume mensal tão elevado. Ainda assim, o bom resultado no fim do ano não foi suficiente para recolocar a indústria automotiva no patamar pré-pandemia. Em comparação com 2019, último ano antes da crise sanitária, o total de vendas em 2025 ficou cerca de 100 mil unidades abaixo, indicando que a recuperação do setor segue incompleta.