ViaQuatro assegura R$ 1,25 bi para expansão da Linha 4 do metrô de SP

247 - A concessionária ViaQuatro firmou um contrato de financiamento no valor de R$ 1,25 bilhão para viabilizar as obras de extensão da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo. A operação foi anunciada na quarta-feira (18) por sua controladora, a Motiva, dentro da linha de crédito do Programa Pró-Transporte, do governo federal.

O modelo de financiamento prevê a concessão de garantias corporativas proporcionais à participação de cada acionista no projeto da Linha 4 até a conclusão das obras. Dessa forma, os investidores assumem responsabilidades de acordo com suas respectivas fatias no empreendimento.

Segundo a estrutura definida, a Motiva e os demais acionistas da concessionária formalizaram as garantias no âmbito do contrato, assegurando os recursos necessários para a execução da expansão. A medida busca garantir estabilidade financeira ao projeto durante todas as etapas da obra.

A ampliação da Linha 4-Amarela integra os esforços de expansão da infraestrutura de transporte na capital paulista, considerada uma das mais relevantes do sistema metroviário da cidade. A iniciativa pretende ampliar a capacidade operacional e melhorar o atendimento à demanda crescente por mobilidade urbana.