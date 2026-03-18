Rio vence prêmio global de bilhetagem em Londres

247 - O sistema de bilhetagem eletrônica Jaé, utilizado na rede de transportes do Rio de Janeiro, conquistou o Transport Ticketing Awards 2026, considerado um dos principais reconhecimentos internacionais do setor de mobilidade. A premiação ocorreu nesta terça-feira (17), em Londres, e destacou a plataforma carioca na categoria de Melhor Bilhetagem Integrada Regional.

O prêmio - considerado o “Oscar” da mobilidade mundial - foi concedido durante evento organizado pela Transport Ticketing Global, que reúne operadores e empresas de tecnologia de transporte de diversos países. O Jaé superou sistemas consolidados, como os da Lombardia, na Itália, da Catalunha, na Espanha, e a rede unificada do Japão.

Reconhecimento internacional em Londres

Operado pela Autopass, o sistema foi premiado pelo case “Integração, alta escala e implementação rápida: transformando a arrecadação automática de tarifas no Rio de Janeiro”. O reconhecimento destacou a execução em prazo reduzido, a complexidade da operação e os impactos na experiência dos passageiros.

Sistema supera concorrentes globais

O Jaé passou a ser considerado um dos maiores projetos de Account-Based Ticketing (ABT) do mundo. Desde o início de sua operação, assumiu a substituição de um modelo antigo com mais de duas décadas de uso, promovendo avanços tecnológicos, maior eficiência operacional e novas funcionalidades digitais.

“Assumimos um desafio enorme, em um cenário de alta complexidade e com pouco tempo para execução. Esse prêmio consagra a nossa capacidade de entrega, reforça a credibilidade do projeto e posiciona o Jaé entre os maiores cases de bilhetagem do mundo”, afirmou Bruno Berezin, CEO da Autopass.“Essa conquista mostra que o Brasil é capaz de liderar projetos de mobilidade em escala global, com tecnologia, eficiência e foco no passageiro”, acrescentou.

Leonardo Ceragioli, presidente do Jaé e diretor comercial da Autopass, destacou o impacto da iniciativa: “Essa é uma vitória da tecnologia, da gestão pública e, principalmente, de todos os passageiros. O Jaé nasceu para transformar a experiência de mobilidade do Rio e esse reconhecimento internacional comprova a força da nossa operação”.

Implantação em larga escala e alta complexidade

A implementação do sistema ocorreu em ritmo acelerado, com substituição de uma estrutura anterior e ampliação dos recursos tecnológicos. O projeto foi conduzido em um cenário de alta complexidade operacional, envolvendo múltiplos modais e milhões de usuários.

Números do sistema no Rio

Atualmente, o Jaé reúne 4,5 milhões de usuários cadastrados e registra cerca de 3,1 milhões de viagens por dia. O sistema conta com mais de 13 mil validadores nos diferentes modais e apresenta adesão digital de 33%, com uso por aplicativo. Em operação exclusiva desde 2025, a plataforma atende ônibus, BRT, VLT, vans e metrô do Rio de Janeiro, oferecendo uma experiência integrada no transporte público.