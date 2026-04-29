Visa lança programa para pagamentos por agentes de IA no Brasil

247 - A Visa anunciou, nesta quarta-feira (29), o lançamento de um programa global no Brasil que visa viabilizar pagamentos feitos por agentes de inteligência artificial em nome do cliente. O programa, denominado "Agentic Ready", já conta com a adesão de importantes instituições financeiras do país, como Banco do Brasil, Bradesco, Santander, XP e Dock. A iniciativa foi estruturada com base no Visa Intelligent Commerce, plataforma desenvolvida para impulsionar os avanços no setor de pagamentos digitais.

O objetivo da primeira fase do programa é permitir que emissores testem e validem transações iniciadas por agentes de IA em ambientes controlados, em colaboração com a Visa e comerciantes selecionados. Segundo Catalina Tobar, Head de Produtos de Crescimento e Parcerias da Visa para América Latina e Caribe, "o Visa Agentic Ready vai ajudar emissores brasileiros a se prepararem para pagamentos iniciados por agentes, com segurança e escala, apoiados em uma infraestrutura já confiável".

A Visa, que já disponibiliza o programa na Europa, agora expande suas operações pela América Latina e Ásia, com planos de continuar sua expansão ao longo deste ano. Como foi revelado em uma reportagem da Broadcast, o comércio agêntico se consolidou como uma das grandes apostas da indústria de pagamentos para acelerar a utilização da inteligência artificial no comércio eletrônico. Em março, a Visa completou as primeiras transações totalmente realizadas por agentes de IA no Brasil, com cartões emitidos pelo Banco do Brasil e Santander. Poucos dias depois, a Mastercard realizou testes semelhantes com Itaú Unibanco e Santander.