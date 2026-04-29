Tecnologia redefine o poder global: as 10 tendências estratégicas que vão moldar o mundo até 2030

247 – Um novo relatório do Gartner revela que o mundo entra em uma fase de transformação tecnológica sem precedentes, impulsionada pela inteligência artificial e por uma hiperconectividade crescente. O estudo “Top 10 Strategic Technology Trends for 2026” aponta que líderes empresariais e governos enfrentarão um cenário de ruptura acelerada, exigindo respostas estratégicas no mais alto nível .

Segundo o relatório, as tendências não são apenas evoluções tecnológicas, mas “catalisadores de transformação” capazes de redefinir competitividade, soberania digital e segurança global. A análise organiza as mudanças em três grandes eixos: construção de infraestrutura digital, integração de tecnologias inteligentes e fortalecimento da governança e da segurança.

Inteligência artificial se torna a base de toda a economia digital

O primeiro eixo, chamado de “The Architect”, indica que a infraestrutura tecnológica será profundamente redesenhada para operar com inteligência artificial como elemento central.

Entre as principais tendências está o avanço das plataformas de desenvolvimento nativas de IA, que prometem revolucionar a produção de software. Essas ferramentas permitem criar aplicações com comandos simples, reduzindo drasticamente a necessidade de grandes equipes. Até 2030, 80% das empresas devem migrar para equipes menores e aumentadas por IA, enquanto 40% dos aplicativos corporativos serão desenvolvidos com essas plataformas .

Outro vetor decisivo é a corrida por supercomputação voltada à IA. O relatório destaca que a crescente complexidade dos modelos exige infraestrutura massiva, com integração de GPUs, chips especializados e até computação quântica. Até 2028, 40% das empresas devem adotar arquiteturas híbridas para dar conta dessa demanda.

Tendências em tecnologia (Photo: Brasil 247)

Ao mesmo tempo, a segurança dos dados ganha centralidade com o chamado “confidential computing”, tecnologia que protege informações durante o processamento. A previsão é que, até 2029, 75% dos dados processados em ambientes não confiáveis estarão protegidos por esse modelo .

Sistemas inteligentes integrados mudam o funcionamento das empresas

O segundo eixo, denominado “The Synthesist”, mostra que o diferencial competitivo deixará de ser uma única tecnologia e passará a ser a capacidade de integrar múltiplos sistemas inteligentes.

Os sistemas multiagentes aparecem como um dos principais motores dessa transformação. Em vez de uma única IA centralizada, empresas passarão a operar com redes de agentes especializados que colaboram entre si. Esse modelo já registra crescimento explosivo de interesse e deve dominar aplicações complexas nos próximos anos .

Outra tendência relevante é a ascensão dos modelos de linguagem especializados, treinados para setores específicos como finanças, saúde e recursos humanos. Esses sistemas prometem maior precisão e menor custo, substituindo progressivamente os modelos genéricos. Até 2028, mais de 60% das soluções de IA corporativa devem ser desse tipo .

Além disso, o relatório destaca o avanço da chamada “IA física”, que leva inteligência para o mundo real por meio de robôs, veículos autônomos e dispositivos inteligentes. A expectativa é que 80% dos armazéns estejam automatizados até 2028, indicando uma transformação profunda no trabalho e na logística global .

Segurança e soberania digital entram no centro da disputa global

O terceiro eixo, “The Vanguard”, revela uma mudança estrutural: a tecnologia deixa de ser apenas ferramenta econômica e passa a ser questão de segurança nacional e geopolítica.

A cibersegurança preventiva surge como prioridade. Diferentemente dos modelos tradicionais, que reagem a ataques, as novas soluções utilizam IA para antecipar ameaças. Até 2030, metade dos investimentos em segurança será destinada a esse tipo de tecnologia .

Outro ponto crítico é a “proveniência digital”, que busca garantir a autenticidade de dados e conteúdos, incluindo materiais gerados por inteligência artificial. O avanço de deepfakes e manipulação digital pressiona governos a criar regulações mais rígidas, como já ocorre na União Europeia .

Também ganha destaque a criação de plataformas de segurança específicas para IA, capazes de lidar com riscos inéditos, como ataques via comandos (prompt injection) e ações autônomas de agentes inteligentes. Até 2028, mais da metade das empresas deve adotar esse tipo de solução .

Soberania tecnológica redefine o mapa do poder

Talvez a tendência mais estratégica apontada pelo relatório seja a chamada “geopatriation”, ou geopatriação — movimento de repatriação de dados e sistemas para ambientes locais ou soberanos.

Impulsionadas por tensões geopolíticas e exigências regulatórias, empresas e governos estão reduzindo dependência de grandes provedores globais de nuvem. A estimativa é que 75% das organizações adotem estratégias desse tipo até 2030 .

Esse movimento indica uma mudança profunda: o controle sobre dados e infraestrutura digital passa a ser visto como ativo estratégico, comparável a recursos naturais ou capacidade industrial.

Um novo ciclo de poder tecnológico

O relatório do Gartner deixa claro que a revolução tecnológica em curso não é incremental, mas estrutural. A convergência entre inteligência artificial, infraestrutura avançada e soberania digital está redesenhando não apenas empresas, mas o próprio equilíbrio global de poder.

Nesse cenário, países e organizações que dominarem essas tecnologias terão vantagem competitiva e geopolítica significativa. Já aqueles que permanecerem dependentes de plataformas externas correm o risco de perder autonomia econômica e estratégica.

Mais do que inovação, o que está em jogo é o controle do futuro digital.