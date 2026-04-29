China entrega maior navio transportador de carros do mundo e amplia capacidade global de exportação automotiva

247 – A China deu mais um passo estratégico na consolidação de sua liderança industrial e logística ao entregar o maior navio transportador de automóveis do mundo, ampliando significativamente a capacidade global de transporte marítimo de veículos.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, a embarcação foi entregue na cidade de Guangzhou, no sul do país, e representa um novo marco tecnológico e operacional no setor naval.

O navio, batizado de Glovis Leader, possui capacidade para transportar até 10.800 veículos, o maior volume já registrado para esse tipo de embarcação, classificada como transportador exclusivo de carros e caminhões.

Construído pela Guangzhou Shipyard International, subsidiária do conglomerado estatal China State Shipbuilding Corporation, o navio foi entregue à empresa sul-coreana HMM e será operado pela Hyundai Glovis, uma das maiores companhias globais de logística automotiva.

Com 230 metros de comprimento e 40 metros de largura, a embarcação conta com 14 conveses para veículos e foi projetada para transportar desde carros elétricos e movidos a hidrogênio até caminhões pesados.

O maior navio transportador de carros do mundo (Photo: Brasil 247)

Além do tamanho impressionante, o navio incorpora sistemas mais eficientes do ponto de vista ambiental, alinhados à transição global para operações de menor emissão de carbono no transporte marítimo.

Durante a cerimônia de entrega, o CEO da Hyundai Glovis, Lee Kyoo-bok, destacou a importância da embarcação para o setor. Segundo ele, o novo modelo ultrapassa a função tradicional de transporte:

"Com sua grande capacidade e sistema operacional ecológico aprimorado, espera-se que estabeleça um novo padrão para o transporte marítimo global de automóveis."

A entrega do Glovis Leader evidencia o avanço da China na construção naval de alto valor agregado, consolidando o país como líder global nesse segmento.

O marco ocorre em um momento de forte expansão da indústria automotiva chinesa, especialmente no setor de veículos elétricos, cuja presença internacional depende cada vez mais de infraestrutura logística robusta, eficiente e integrada às rotas comerciais globais.

Com a nova embarcação, a China fortalece não apenas sua capacidade industrial, mas também sua posição nas cadeias globais de transporte, exportação e tecnologia naval.